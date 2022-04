Moreno reitera su "intención" de "alargar la legislatura" si puede "seguir sacando proyectos adelante" en el Parlamento

GRANADA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado este lunes que su "intención" es "alargar y agotar la legislatura", y convocar las próximas elecciones autonómicas después del verano si puede "seguir sacando proyectos adelante" en el Parlamento.

De lo contrario, "si eso no se produce, si hay un bloqueo, si no podemos seguir avanzando, o el Parlamento se 'bunkeriza', en el sentido de que se convierte en un instrumento electoral, no voy a hacer perder ni un minuto a los andaluces" para convocarles a las urnas, ha indicado Juanma Moreno en una atención a medios al asistir en Granada al acto oficial de apertura del servicio directo de AVE entre Málaga y Granada, y a preguntas de los periodistas sobre la fecha de las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2022.

Juanma Moreno ha reiterado que la "intención del Gobierno andaluz es agotar la legislatura", pero ha apostillado que "es verdad que, de facto, la legislatura acabaría en junio", porque "si se disolviera" el Parlamento en esa fecha "ya no habría más Plenos en otoño", pero ha subrayado que su "intención es alargar" la legislatura "y pasar el verano" antes de los próximos comicios.

A EXPENSAS DE UNAS "CIRCUNSTANCIAS MUY COMPLEJAS"

No obstante, el presidente ha querido "recordar" que lleva "nueve meses en minoría" en el Parlamento, "con un Presupuesto prorrogado" en unas "circunstancias muy complejas", por lo que la convocatoria de elecciones "va a depender un poco de las circunstancias, de si puedo seguir sacando proyectos adelante", ha abundado Moreno, que se ha referido a proyectos que la Junta tiene "en cartera", y que "son leyes" y "convalidaciones de decretos muy importantes para la gobernabilidad de Andalucía".

"Estiraremos la legislatura" si hay suficiente mayoría en el Parlamento para validar esos proyectos del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), ha incidido Moreno antes de apostillar que, "si eso no se produce, si hay un bloqueo, si no podemos seguir avanzando, o el Parlamento se 'bunkeriza' en el sentido de que se convierte en un instrumento electoral, no voy a hacer perder ni un minuto a los andaluces" antes de convocar la cita con las urnas.

Al respecto, el presidente ha remarcado que "estamos todavía ante una pandemia que no hemos terminado de soltar", así como enfrentando "un conflicto bélico por la cruel invasión" rusa de Ucrania "que está generando turbulencias en la economía", que, además, "ya viene con una dinámica inflacionista del pasado que nos está generando muchos problemas", según ha puesto de relieve.

En esa línea, Moreno ha sostenido que, "si no se puede gobernar, lo mejor que puede hacer un gobernante es ir a las urnas para estabilizar el gobierno y salir adelante", por lo que ha concluido reiterando la "voluntad clara" que tiene de "agotar la legislatura", pero matizando que "estamos a expensas un poco de las circunstancias".

656421.1.260.149.20220404121406