Moreno se reivindica "en el centro político" y alejado de la "radicalidad" tras afearle Espadas los pactos de PP y Vox

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha reivindicado este jueves como un dirigente situado "en el centro político" y alejado de la "radicalidad" de los posicionamientos de partidos ubicados en los extremos del tablero ideológico, y ello después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, le haya reprochado los "pactos de la vergüenza" alcanzados por PP y Vox hasta "140" veces tras las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo en distintos puntos de España.

Moreno y Espadas han intercambiado reproches sobre los pactos de sus partidos en el marco de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde posteriormente se va a debatir una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista con la que desde el PSOE-A se quiere que el presidente de la Junta se pronuncie sobre dichos "pactos de la vergüenza" entre PP y Vox.

Espadas ha comenzado su intervención reprochando a Moreno el pacto con la "ultraderecha" de Vox que va a permitir a la 'popular' María Guardiola ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, tras lo que ha preguntado a Moreno si es que los 'populares' "son de la ultraderecha y no nos habíamos enterado".

Moreno ha respondido al líder socialista que "si Vox dice que yo soy socialista", y Espadas "que yo soy de Vox, es que estoy en el centro político de Andalucía", que es "donde está la mayoría de los ciudadanos" de esta comunidad, según ha defendido el dirigente del PP-A, quien ha tachado de "hiperbólico" e "irreal" que desde Vox le acusen de ser socialista y el secretario general del PSOE-A le acuse de ser "de la extrema derecha".

MORENO CRITICA LOS PACTOS DEL PSOE CON BILDU Y ERC

"Es tan irreal que el ciudadano que lo estará escuchando dirá que menos mal que tenemos a un presidente centrado en Andalucía y no en la radicalidad" en la que "se han instalado" tanto desde el PSOE como desde Vox, según ha abundado Moreno antes de preguntar también a Espadas si no le da "vergüenza" que los socialistas hayan alcanzado acuerdos "significativos" en la última legislatura "con partidos políticos como Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña" (ERC).

"¿A usted no le parecen vergonzosos esos pactos?", ha preguntado Moreno a Espadas, a quien también ha trasladado que "es evidente" que los socialistas "no son conscientes de lo que ha pasado el 28 de mayo", ni "de lo que va a pasar previsiblemente el 23 de julio", de que "se les está haciendo una enmienda a la totalidad desde el punto de vista social por parte de los españoles y los andaluces, porque no coinciden con esos pactos de la vergüenza".

El presidente del PP-A también ha afeado al líder del PSOE-A que no la haya dicho "nada" acerca de que desde el PP hayan optado por "regalarle la Alcaldía de Barcelona al PSC a cambio de nada", o por haber "evitado que la Alcaldía de Vitoria caiga en manos de Bildu", y ha reivindicado al PP como "un partido de Estado centrado en la mayoría social que tiene Andalucía y España".

Frente a ello, ha criticado que los socialistas tienen a su líder en Navarra, María Chivite, "dándole patas para adelante" hasta que pasen las elecciones del 23 de julio "para volver a pactar con Bildu" el gobierno foral de Navarra, que es "lo que va a pasar", según ha augurado Moreno, que ha retado a Espadas a decir "abiertamente" que el PSOE "no va a pactar con Bildu" en esa comunidad.

El presidente andaluz ha indicado también que si él estuviera en el lugar del secretario general del PSOE-A, y "viendo lo que pasó hace cuatro semanas, sería al menos prudente en los adjetivos y en los sustantivos que se utilizan cuando se habla de pactos, porque dan mucha vergüenza algunos pactos".

ESPADAS NIEGA QUE MORENO SEA "DE CENTRO"

Espadas le ha replicado que "pactar 140 veces gobiernos" entre el PP y Vox "no es ser de centro", tras lo que Moreno le ha respondido que debería hacer caso al coordinador de la campaña del PSOE-A, Antonio Gutiérrez Limones, "que dijo hace pocas semanas que el PSOE andaluz no iba a hablar de Vox".

"Pero es evidente también que no hay nada que ofrecer en estas elecciones", y el PSOE "necesita a Vox y Vox necesita al PSOE", de forma que ambos partidos "se retroalimentan, se necesitan mutuamente", según ha continuado razonando Juanma Moreno, que ha preguntado a Espadas "por qué dedica tanto tiempo a Vox si realmente le preocupan los problemas de los andaluces" en cuestiones como la sanidad o la dependencia, que eran asuntos por los que también ha preguntado el líder del PSOE-A este jueves al presidente de la Junta.