Moreno reprocha a Sánchez que "recurra al insulto" contra él y rechaza su "fuego de artificio" en política de vivienda

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo durante un acto de entrega de llaves de viviendas de alquiler asequible en marzo en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha replicado este lunes las críticas que recibió este domingo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto que hizo en Málaga junto a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Moreno le ha recriminado sus "pocos argumentos" y que en ese escenario Sánchez "tiene que recurrir al insulto a mi figura" cuando ha sostenido que para las elecciones al Parlamento de Andalucía en 2026 "quedan todavía nueve meses", aunque ha apuntado el origen de esas críticas de Sánchez hacia Moreno resida en que "su candidata todavía no genera ilusión, no despierta interés", por cuanto le ha atribuido a Montero que su hándicap es que "desde el pasado no se pueda conquistar en el futuro".

"Cuando uno no tiene propuesta, lo único a que tiene que apelar es al insulto como hizo ayer el señor Sánchez en el mitin de Málaga", ha remachado su reflexión en este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid con motivo de su asistencia a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.

El presidente andaluz ha considerado también que "hay mucho fuego de artificio en la política de vivienda del señor Sánchez y poca realidad", después de que el presidente del Gobierno anunciara en ese mitin de Málaga que se le había notificado a 16.740 viviendas en Andalucía para que dejaran de anunciarse como alojamientos de uso turístico.

Moreno ha sostenido que ese anuncio de Sánchez sobre inmuebles de uso turístico es un ámbito donde "no tiene competencia", por cuanto ha esgrimido que "lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales", aunque ha sostenido que en el caso de los usuarios de ese alquiler turístico "no es un alquiler legal ni transparente ni que cumple con los requisitos, lo puede volver a hacer".

UN ACTO SOBRE VIVIENDA PARA "LEGITIMAR" EL USO DEL FALCON

El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado, sobre el hecho de que Sánchez visitara una promoción de vivienda de alquiler asequible en Málaga antes de ese mitin, que "fue a visitar las únicas viviendas que puede visitar Sánchez, que son las que se están haciendo en Andalucía", al tiempo que le ha reprochado que la Administración del Estado "no pone un céntimo de euro" y ha inferido que ese acto institucional le sirvió para "visitar unas obras durante 18 o 19 minutos" y de esa forma "legitimar el uso del Falcón después en el mítin posterior".

Moreno ha argumentado sobre la hoja de ruta socialista con la vivienda pública que con los precios "han subido de media un 50%", dato que ha contrapuesto a un incremento del 2,5% en algunas zonas de Madrid, antes de inferir de ese dato que "algo falla cuando estamos ante un grave problema" y advertir de que "no se puede solucionar con la pura intervención".

En este sentido ha blandido que el Gobierno andaluz aprobó la semana pasada en su reunión del Consejo de Gobierno un proyecto de ley de vivienda para su remisión al Parlamento de Andalucía, texto del que ha destacado que "está consensuada con el sector, con organizaciones, con usuarios".

Ha pedido que la vivienda "no la volvamos a utilizar como instrumento político" y ha apostado por "buscarle solución a un problema que están padeciendo los jóvenes y, especialmente, familias vulnerables".