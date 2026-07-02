Moreno se somete este jueves a la segunda votación de investidura pendiente de si logra cerrar un acuerdo con Vox

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tras finalizar el debate de investidura sin lograr ser nombrado presidente de la Junta. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Juanma Moreno, no ha - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se someterá este jueves a la segunda votación de investidura ante el Pleno del Parlamento, con la incógnita de si se cerrará antes un acuerdo entre su partido y Vox, partido del que necesita los votos para ser investido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII legislatura.

Este pasado martes, Juanma Moreno no logró ser investido presidente de la XIII legislatura en la primera votación que se produjo al término del debate de investidura, ya que sólo obtuvo los votos a favor de su partido, 53, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

En este momento, todos son incógnitas sobre si será posible el cierre de un acuerdo entre ambas formaciones que permita la investidura de Moreno este jueves.

Y es que la insistencia de Vox en exigir un pacto similar a los cerrados en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León para desbloquear la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta está "enfriando" las posibilidades de acuerdo con el PP a poco más de 24 horas de la segunda votación en el Parlamento tras el 'no' de Vox en el primer intento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, las posiciones públicas de Vox reivindicando un modelo similar a los acuerdos vigentes en las tres comunidades con gobiernos de coalición con el PP se han convertido en el "principal escollo" para poder cerrar la negociación.

El PP-A logró en las pasadas elecciones del 17 de mayo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta que ostentó en la anterior legislatura, mientras que Vox consiguió 15 escaños. Este resultado conllevó que PP-A iniciara hace unas cuatro semanas negociaciones con Vox para posibilitar la investidura de Moreno y la gobernabilidad de Andalucía y que se han llevado con una discreción estricta, sin que haya trascendido el contenido de las mismas.

Para la votación de este jueves, Juanma Moreno requiere al menos, la mayoría simple del Parlamento, de manera que necesita por lo menos cuatro abstenciones de otra formación, concretamente, de Vox, como él mismo dijo el martes en su discurso al arranque del debate de investidura.

Si transcurridos dos meses desde la primera votación que se produjo el martes 30 de junio, Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta, se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones autonómicas, que serían a finales de octubre.

El último pronunciamiento de Moreno se produjo ante el Pleno este martes antes de la votación y cuando ya Vox había anunciado que votarían en contra de su investidura. Expresó su confianza en que se alcanzara un acuerdo con Vox "cuanto antes, a ser posible dentro de 48 horas", que posibilitara su investidura este jueves.

"Espero, deseo y quiero confiar en que podamos lo antes posible llegar a un acuerdo", señaló Juanma Moreno, quien añadió que confía en una "legislatura productiva, de entendimiento y en la que podamos conseguir que Andalucía siga liderando y siga normalizando ese espacio de liderazgo en el que no hemos consolidado en los últimos años".

Indicó que en esta comunidad sólo hay dos opciones: "Bloqueo" y repetición electoral o un acuerdo entre PP-A y Vox "que nos permita seguir manteniendo las ambiciones y las expectativas para no frenar a una Andalucía que no para de crecer y, también, de mejorar".