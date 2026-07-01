PP-A mantiene la "discreción" sobre la negociación con Vox: "Hasta las siete de mañana tenemos tiempo"

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 1 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parl - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha confiado en que Juanma Moreno pueda ser investido presidente de la Junta de la XIII legislatura en la segunda votación ante el Pleno del Parlamento que se desarrollará este jueves, si bien sigue manteniendo la "discreción" sobre un posible acuerdo con Vox.

"Hasta las siete de mañana tenemos tiempo", según ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, en referencia al hecho de que este jueves, a partir de las 19,00 horas, se producirá la segunda votación de la investidura del candidato a la reelección como presidente de la Junta, con la incógnita de si previamente se hará público o no un acuerdo con Vox, cuyos votos necesita para ser investido.

Ha manifestado que el PP-A está dialogando con Vox sobre la gobernabilidad de Andalucía porque es la formación que ha querido "dialogar", frente a unos partidos de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que desde el primer día se negaron al "diálogo" y que sólo tienen "visiones tremendistas, apocalípticas y alejadas de la realidad de Andalucía".

"Conjunto vacío, esa es nuestra relación con esos grupos de izquierda y con Vox tenemos como conjunto una intersección; somos dos partidos distintos, vemos de manera muy distinta muchas cosas, pero en otras, coincidimos, y en ese espacio de intersección es en el que estamos construyendo este diálogo", ha explicado el portavoz del PP-A.

Se trata de un diálogo, según ha añadido, "en el que ambos aspiramos a llegar a un acuerdo bueno para Andalucía, que llegue pronto, que garantice una estabilidad y que podamos seguir por ese camino del cambio que suponga no volver atrás, no volver a esa Andalucía en la que la parálisis y la corrupción eran la noticia diaria", en referencia a la etapa de los gobiernos del PSOE-A.

Martín no ha querido desvelar el contenido de la negociación con Vox ni qué asuntos quedan por cerrar para un posible acuerdo. "Lo mejor es seguir dialogando como lo estamos haciendo, con sensatez y con discreción, para que al final lleguemos a un acuerdo que satisfaga a los dos grupos parlamentarios y, sobre todo, que sea bueno para Andalucía".

"No les puedo dar novedades porque no las tengo", según ha trasladado Toni Martín a los medios de comunicación, apuntando que el diálogo entre el PP-A y Vox seguirá desarrollándose este miércoles y jueves.

Respecto al hecho de que el PSOE-A haya reclamado un debate en el Parlamento sobre el "acuerdo" que cierren PP-A y Vox, previo a una nueva votación de investidura de Moreno, ha manifestado que eso no está contemplado en el Reglamento de la Cámara y lo "que es peor es que va contra la teoría de los actos propios del PSOE", porque, por ejemplo, Susana Díaz fue elegida presidenta de la Junta a la cuarta votación en junio de 2015 sin que se produjera debate previo sobre el acuerdo que cerró con Ciudadanos.

Ha añadido que tras la primera votación a la finalización del debate de investidura, se produjeron otras tres votaciones sin debates previos.

Asimismo, Martín ha calificado de una "auténtica vergüenza" la actitud de "hooligans" que tuvo la bancada del PSOE-A durante el debate de investidura, "impidiendo" que Juanma Moreno pudiera "expresar con la palabra cuál es su programa para Andalucía en los próximos cuatro años".

Y la "responsable" de todo ello, según Martín, es la secretaria general del PSOE-A y portavoz en el Parlamento, María Jesús Montero, que ha importado a Andalucía el "veneno del sanchismo" que existe en el Congreso de los Diputados.

Ha justificado la amplia intervención de réplica a Montero que hizo Juanma Moreno: "Ha sido la número dos del Gobierno de Sánchez, que ha sido el gran maltratador de Andalucía en ocho años".

"¿Qué pasa, que no le vamos a decir eso en un debate de investidura a la autora de ese maltrato?; apañada va la señora Montero", ha planteado Martín.

"Lo vamos a seguir haciendo cada día, le moleste a la señora Montero o no", ha agregado.