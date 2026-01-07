Moreno traslada su enhorabuena a David Uclés tras lograr un "merecidísimo reconocimiento" con el Premio Nadal

El escritor David Uclés muestra el galardón tras ganar el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas'. - Lorena Sopêna - Europa Press

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles su "enhorabuena" al escritor jiennense David Uclés tras ganar el 82º Premio Nadal con la novela 'La ciudad de las luces muertas'.

"Merecidísimo reconocimiento a un autor joven que es Premio Andalucía de la Cultura y se ha convertido en toda una referencia nacional. Orgullosos del #TalentoAndaluz", ha destacado en su cuenta de X, consultada por Europa Press.

También el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha expresado su enhorabuena al escritor jiennense. "Un orgullo para nuestra provincia tras el éxito de 'La península de las casas vacías'", ha destacado a través de Facebook.

Igualmente, desde el Ayuntamiento de Úbeda, ciudad natal de Uclés, se ha felicitado al autor por conseguir "uno de los galardones literarios más prestigiosos" de España, gracias a una obra en la que "vuelve a desplegar ese realismo mágico tan personal que ya conquistó a lectores y crítica con 'La península de las casas vacías'".

En una publicación en Facebook, ha asegurado que "es un honor contar con un autor de su talento y proyección, recientemente nombrado hijo predilecto" de la ciudad. Ha señalado, además, que "su trayectoria literaria es motivo de admiración y un ejemplo de cómo la creatividad y la palabra pueden traspasar fronteras, llegando al éxito".

"Gracias, David, por llevar el nombre de Úbeda a lo más alto de la literatura española, siendo también embajador de tu ciudad. Te deseamos todo el éxito en este nuevo camino y en los muchos que, sin duda, están por venir", ha afirmado el Ayuntamiento.

Uclés se ha impuesto en una edición del Premio Nadal que había recibido un récord de 1.207 originales, reflejando una gran variedad de opciones literarias, el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados. Destino publicará la novela 'La ciudad de las luces muertas' el 4 de febrero.