Moreno ve a la oposición "instalada en la mentira" y urge disculpas tras archivarse la denuncia de Amama: "Todo no vale"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha exigido este miércoles a los grupos de izquierda en el Parlamento, PSOE-A y Por Andalucía, que "pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad" tras el archivo decretado "en poco más de un mes" por la Fiscalía Provincial de Sevilla de la denuncia presentada la asociación Amama por el supuesto "borrado y manipulación" de mamografías.

"Hay partidos que se han instalado en la mentira. Que pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad. Es indigno. Todo no vale en política", ha repetido Moreno en sus debates durante la sesión de control al gobierno del Pleno del Parlamento con los portavoces de Por Andalucía, Inma Nieto; y PSOE-A, María Márquez.

Después de que Nieto defendiese con vehemencia que Amama "no miente" sobre las pruebas diagnósticas del programa del cribado del cáncer de mama porque "que no sea delito no hace mentirosas a las mujeres", el jefe del Ejecutivo andaluz ha afeado a Nieto que trasladase esta denuncia en un Pleno anterior para "calumniar y sembrar dudas sobre el trabajo de miles de profesionales sanitarios que supuestamente se dejaban influir por este Gobierno para maniobrar".

"Eso lo ha dicho usted aquí y también han participado otros en esa cacería contra nuestros profesionales sanitarios. Llegó a decir ya dirán los tribunales, y ya han hablado los tribunales y ahora se ha quedado sin ningún tipo de argumento porque la Fiscalía ha archivado en poco más de un mes la denuncia que plantearon", ha añadido Moreno, que ha emplazado a Nieto a "pedir perdón a los profesionales" porque la Fiscalía concluye que "los historiales médicos de las pacientes examinadas se mantienen íntegros y coincidentes". A su juicio, el discurso de Nieto "es indigno" porque "se ha instalado en la mentira y forma ya parte del magma de mentiras que ha construido el PSOE de Sánchez y Montero".

PSOE-A: "TODAVÍA HAY 100 DENUNCIAS EN LA FISCALÍA"

La crisis por los cribados de cáncer de mama ha vuelto a salir en el 'cara a cara' de Moreno con la socialista María Márquez, que ha emplazado al presidente de la Junta a "pedir perdón" a las mujeres andaluzas con cáncer y Amama y le ha recomendado "no estar tan subidito" tras el archivo de una de las denuncias presentada por esta asociación "porque hay todavía 100 denuncias en la Fiscalía".

"Yo no le voy hablar de denuncias, sino de condenas", ha replicado Moreno antes de detallar varias indemnizaciones fijadas por los tribunales al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por retrasos en diagnósticos de cáncer de mama. Moreno ha advertido al PSOE-A de que "se han vuelto a equivocar por utilizar la mentira y manipular porque, con el objetivo de hacer daño al Gobierno, han hecho daño al sistema público de salud, a los profesionales, y lo que es peor y más absurdo de todo, le han hecho daño a los intereses de su propia formación política". "Sigan por ahí que tienen un gran futuro por delante", ha espetado a Márquez para cerrar el debate.

Acto seguido, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha aprovechado su intervención para cargar contra la oposición tras el archivo de la denuncia de Amama por la Fiscalía. "Ni hubo borrado de mamografías, ni manipulación de historiales, ni nada de nada. Todo era una inmensa mentira del sanchismo a la que han colaborado todos sus lacayos políticos y mediáticos con el único objetivo de atacar y derribar al Gobierno de Juanma Moreno, pero ahora ha hablado la justicia y les ha puesto a ustedes en su sitio", ha asegurado.

A continuación se ha preguntado si habría que constituir una comisión de investigación o celebrar un debate general para "depurar responsabilidades sobre los bulos inventados en este enorme montaje político". A su juicio, "aquí el único borrado que ha habido es el borrado que ustedes han intentado hacer de la verdad", por lo que "si les quedara algo de vergüenza política ya habrían presentado su dimisión porque no son dignos del escaño que ocupan".