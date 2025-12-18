Un motorista herido en un accidente de tráfico producido tras acelerar y caer en el Paseo de la Estación de Jaén

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este miércoles en un accidente de tráfico derivado de un "acelerón" que ha llevado al hombre a precipitarse del vehículo en el Paseo de la Estación de Jaén, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El incidente se ha producido sobre las 19,40 horas, momento en el que el propio afectado ha dado aviso al centro de emergencias, evidenciando que sufría "dolor en el pecho y en la muñeca".

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de los Servicios Sanitarios 061, que han atendido al herido. Asimismo, según el 112, el herido no ha sufrido heridas ni consecuencias de mayor gravedad.