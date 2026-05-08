Una fallecida y ocho heridos, cuatro graves, en un accidente con cuatro coches implicados en Puente Genil (Córdoba)

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Una mujer, cuya identidad ni edad han trascendido hasta el momento, ha fallecido, cuatro personas han resultado heridas graves y cuatro heridas leves en una colisión múltiple con cuatro vehículos registrada este viernes en la carretera A-318 en el término municipal cordobés de Puente Genil.

Según han informado fuentes de la investigación y del Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso ha tenido lugar sobre las 06,00 horas, cuando han alertado varias personas del accidente, cuyas circunstancias se investigan en estos momentos, ocurrido en el kilómetro 11 de la citada carretera, en la curva de Casariche sentido Puente Genil.

A la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil; los Bomberos de Puente Genil, que han excarcelado a varias personas de los coches, con ayuda del Parque de Lucena; los facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han evacuado a los heridos a centros hospitalarios.

Igualmente, el personal de Mantenimiento de Carreteras, que sobre las 10,00 horas ha reabierto a la circulación al tráfico los dos carriles de la vía, después de que a causa del siniestro los vehículos que quedaron de la vía han provocado importantes retenciones en la zona tras quedar cortada la carretera entre los kilómetros 11 a 13 y han dado paso alternativo a los vehículos.