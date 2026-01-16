Muere la mujer herida junto a su hija en el incendio de Cabra (Córdoba) con más de 30 vecinos desalojados

Archivo - Fachada del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

La mujer afectada junto a su hija en la madrugada del jueves en un incendio en un bloque de viviendas de la Urbanización Pedro Garfias de la localidad cordobesa de Cabra ha fallecido este viernes, según han confirmado fuentes cercanas a la familia, todo ello tras ingresar este jueves en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla donde fue evacuada en helicóptero.

Al respecto, horas después del suceso la hija afectada por quemaduras e inhalación de humo recibió el alta después de ser atendida e ingresada en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, mientras que la tercera ocupante de la vivienda, hija y hermana de las anteriores, no ha resultado herida de consideración.

Según informó el Ayuntamiento, el siniestro obligó a evacuar la totalidad de las 12 viviendas del bloque siniestrado, dando lugar a una intervención de emergencia que afectó a más de una treintena de vecinos. En el operativo han participado efectivos de Policía Nacional, Policía Local, el Parque de Bomberos Lucena-Cabra, así como el Servicio de Urgencias del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

En concreto, el incendio se ha registrado en la madrugada de este jueves en una vivienda situada en la planta alta del bloque 7, tras recibirse los primeros avisos y llamadas de emergencia en torno a las 04,15 horas. Desde primera hora de la mañana, profesionales de los Servicios Sociales Municipales, entre ellos el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y trabajadoras sociales, se han desplazado hasta el Centro Cívico de la urbanización para prestar atención y apoyo a las personas afectadas.

Entre otros recursos, se ha ofrecido a los vecinos el realojo temporal, al no poder acceder a sus viviendas hasta que se concluya la investigación correspondiente y se realicen los estudios técnicos pertinentes sobre el estado del edificio, con el objetivo de preservar la seguridad de todos sus moradores.

Para ello, el área municipal de Políticas Sociales se ha coordinado con establecimientos hoteleros de la ciudad, así como con organismos, fundaciones y colectivos de carácter social con capacidad para poder atenderles, de forma que las familias evacuadas ya se encuentran realojadas en su totalidad.

LABOR DE LOS EFECTIVOS Y VECINOS

El Consistorio ha hecho constar su "gratitud expresa" a la labor desarrollada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como por los Bomberos y los servicios sanitarios que han intervenido en esta emergencia, destacando "su profesionalidad y rápida actuación".

Del mismo modo, han trasladado "un especial agradecimiento" a la Asociación de Vecinos de la Urbanización Pedro Garfias por "su inestimable colaboración durante toda la jornada, así como por facilitar el uso del Centro Cívico como espacio de coordinación y atención social a afectados".

Igualmente, el Ayuntamiento ha agradecido "la actitud ejemplar de los vecinos del barrio, que han colaborado en todo momento con el dispositivo y han facilitado la labor de extinción y posterior atención a las personas afectadas".

Entretanto, el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha detallado que el piso siniestrado ha quedado completamente calcinado y ha sido precintado por la Policía Nacional.