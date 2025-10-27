Muere en un piso de estudiantes de Granada una joven de unos 20 años que sufría una afección previa

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven de unos 20 años ha fallecido este lunes en una vivienda de estudiantes que compartía en Granada capital al parecer por el agravamiento de una afección previa, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han precisado que fueron sus compañeras de piso las que dieron aviso de su empeoramiento.

Sobre las 9,45 horas se recibía aviso de que la chica se encontraba mal en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, que movilizaba a los cuerpos de policía nacional y local, y a servicios sanitarios. Tras someterla a maniobras de reanimación cardiopulmonar, se certificó el fallecimiento, activándose el protocolo judicial como está estipulado.

Los agentes de Policía Nacional movilizados por la Sala del 091 aplicaron estas maniobras al llegar al piso de estudiantes sin que se pudiera salvar la vida finalmente de esta joven que al parecer había sido trasladada a un centro médico para su atención previamente, si bien su estado empeoró tras volver a casa. Será la autopsia la que detalle el motivo concreto que ha causado la muerte.