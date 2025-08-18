Muere un vecino de La Rambla (Córdoba) por el extremo calor mientras paseaba

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón, a pleno sol en julio (Archivo). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio cordobés de La Rambla ha lamentado profundamente el fallecimiento este domingo del exconcejal del PSOE Manuel Ariza Serrano, vecino de la localidad, como consecuencia del "extremo calor" y cuando se encontraba paseando en un camino del término municipal.

Desde el Consistorio han trasladado en redes sociales a su familia, amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla "el pésame y las condolencias de todos los rambleños".

Al mismo tiempo, han pedido "mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días". "Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas", han remarcado desde el Ayuntamiento.