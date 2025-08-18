Rescatados seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea de Córdoba

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha rescatado el sábado a seis jóvenes que se habían perdido en la zona del Arroyo Bejarano, junto a los Baños de Popea. En la comunicación del 112 se informaba de la llamada de auxilio de un grupo de seis jóvenes, de entre 17 y 18 años, que se habían desorientado en la zona conocida como 'El Vado del Negro'.

Según ha informado el Ayuntamiento, entre los jóvenes extraviados se encontraban dos menores de edad y uno presentaba síntomas de deshidratación como consecuencia de las altas temperaturas. De inmediato, se comisionaron tres patrullas de la Policía Local, que accedieron hasta el punto máximo al que es posible llegar con vehículos policiales.

A partir de ahí, los agentes tuvieron que recorrer a pie aproximadamente cinco kilómetros hasta localizar al grupo. Una vez localizados, se prestó asistencia a los jóvenes y se les acompañó de regreso hasta la zona accesible en vehículos. Finalmente, a las 14,00 horas, los agentes trasladaron a los jóvenes hasta la barriada de Trassierra, donde fueron recogidos por sus padres.