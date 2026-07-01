Un mujer herida de arma blanca en Ibros (Jaén) en un caso que se investiga como violencia de género

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil en Baeza/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra ingresada en el Hospital de Jaén tras haber sufrido una agresión con arma blanca en un domicilio de Ibros (Jaén). Ha sido la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil la que ha denunciado que el suceso tuvo lugar este martes y que fue un único guardia civil el que intervino en solitario para "detener a un hombre que había apuñalado a su mujer", debido a que "la patrulla operativa más cercana se encontraba a 40 minutos de distancia".

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, los hechos se desencadenaron en torno a las 6,00 horas, cuando la central de la Guardia Civil emitió un aviso urgente alertando de una agresión violenta en Ibros con una posible víctima mortal.

Ante la distancia de la patrulla de servicio más cercana, un agente destinado en el acuartelamiento de Baeza (Jaén) se desplazó de manera inmediata y en solitario hasta el lugar de los hechos.

Al llegar a la vivienda, la hija del matrimonio comunicó al agente que su padre acababa de intentar matarlas a ella y a su madre con un cuchillo. A través del cristal de la puerta, el guardia civil observó al agresor armado y a la víctima en el suelo sangrando abundantemente.

El agente, siempre según el relato que hace Jucil, logró que el hombre depusiera su actitud y abriera la puerta, por lo que procedió a su detención y desarme. Seguidamente, prestó los primeros auxilios a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios. El resto de las patrullas llegaron al lugar una vez que el agresor, que también estaba herido por intentar autolesonarse, ya había sido reducido.

Desde Jucil han advertido de que este suceso es el "fiel reflejo" de las carencias en la España vaciada, señalando que existen "distancias inasumibles" y extensiones de terreno cubiertas por una única patrulla.

A juicio de la asociación, la falta de personal deja desprotegidos tanto a los ciudadanos, que sufren "tiempos de respuesta inaceptables", como a los propios agentes, "obligados a actuar en solitario ante situaciones de extrema violencia".

Por ello, la asociación considera que el modelo actual de seguridad ciudadana y el despliegue territorial de la Guardia Civil están "totalmente colapsados" y "agotados". En este sentido, han exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una reestructuración urgente, un aumento real de la plantilla y que "afronten de una vez la acuciante falta de efectivos" en el medio rural.