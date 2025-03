La multinacional Meltio, con sede en Linares (Jaén), certifica su tecnología 3D con el Ejército de Corea del Sur

LINARES (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La multinacional Meltio, con sede en Linares (Jaén), ha dado un paso más en el sector de la Defensa tras la validación y adopción de su tecnología de impresión 3D por parte del Ejército de Corea del Sur.

Tras la validación por parte de los ejércitos de la US Navy de EEUU, la Armada French Navy de Francia, así como del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio de España (Spanish Army as well as the Spanish Air Force), y de otros ejércitos europeos y de la región de EMEA, es la primera vez que un ejército de Asia, en este caso de Corea del Sur, ha validado esta tecnología de Meltio que permite la fabricación y reparación de piezas metálicas con tecnología única de impresión 3D que se desarrolla en Linares y que exportan a más de 60 países.

Además, es la primera vez que el Ejército de la República de Corea decide integrar soluciones de fabricación aditiva metálica para repuestos y reparaciones, ganando autonomía frente a procesos de fabricación convencionales y más costosos.

La iniciativa ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración entre Meltio y AM Solutions, que ha permitido extender esta iniciativa al ejército coreano. Según se ha informado en un comunicado desde Meltio, el Grupo de Logística del Cuerpo de Marines es el primero de todo el ejército coreano en utilizar impresoras 3D de metal basadas en robots para apoyo logístico. Gracias a ello, es posible fabricar rápidamente piezas de reparación descatalogadas o difíciles de conseguir.

Se espera que también mejore la capacidad de mantenimiento sobre el terreno, ya que se puede trasladar con grúa o carretilla elevadora. El teniente coronel Kim Seong-nam, de la República de Corea, comandante del batallón de mantenimiento, ha indicado introducción de las impresoras 3D metálicas es importante no sólo para reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento, sino también para "evitar retrasos en los programas de mantenimiento debido a la adquisición limitada de piezas de reparación".

Esta tecnología de fabricación aditiva (AM) de metales funciona fundiendo alambre metálico con un rayo láser y superponiéndolo para formar una estructura tridimensional. En comparación con otras técnicas de AM de metales, la tecnología DED reduce significativamente el desperdicio de material, lo que la convierte en una solución rentable para la fabricación.