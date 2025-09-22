Municipios de la provincia se suman al proyecto de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han participado en el acto de adhesión de municipios en el Palacio de Exposiciones y Congresos - AYUNTAMIENTO

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 ha recibido este lunes la adhesión de los municipios de la provincia, que se suman así a un proyecto que "trasciende los límites de la capital para convertirse en un verdadero compromiso colectivo".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa en la que ha resaltado que "el respaldo de todos los municipios de la provincia recuerda que la Granada actual es fruto de siglos de historia compartida, de convivencia entre pueblos diversos y de un mestizaje cultural que ha dejado una huella imborrable".

"Esta pluralidad histórica convierte a la provincia en un mosaico cultural único, donde cada comarca aporta tradiciones, patrimonio material e inmaterial, y un imaginario colectivo que engrandece el proyecto de Granada 2031", han añadido desde el consistorio granadino.

La candidatura no solo busca situar a la ciudad y a la provincia en el corazón cultural de Europa, sino también reconocer y proyectar al futuro una herencia milenaria que ha hecho de Granada un referente de diversidad, creatividad y encuentro, según ha quedado patente en un acto este lunes con la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, entre otros.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "Granada 2031 no es solo un proyecto de ciudad, es un proyecto de provincia. La suma de los 174 municipios nos demuestra que toda Granada late al unísono por este objetivo. Queremos situarnos en el corazón cultural de Europa, y lo haremos unidos, con el respaldo de nuestras gentes y de nuestras raíces".

Carazo ha mostrado su satisfacción ante la dimensión que este proyecto de todos los granadinos está alcanzando "con la suma del conjunto de los municipios de la provincia, mostrando el poder unificador de la cultura como palanca de transformación de los pueblos".

En un pleno extraordinario celebrado el pasado jueves, el Ayuntamiento de la capital granadina procedió a la modificación del convenio fundacional y de los estatutos del Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031 para la incorporación de la Diputación Provincial.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha subrayado por su parte este lunes la importancia de sumar esfuerzos y sinergias, así como el papel determinante que desempeña la institución provincial en este proceso como puente entre la ciudad y los municipios. "Hoy simbolizamos la unidad en torno a una gran candidatura que nace de Granada, pero que sentimos en toda la provincia. Un puente de transferencia y de sinergias que nos hacen más fuertes en este proceso. Hoy, todos nos sentimos parte de una candidatura que se convierte en un reto compartido".

Rodríguez ha destacado "lo mucho que nos une" apostando por la cultura como motor de desarrollo. En esa línea, ha resaltado la apuesta de la Diputación por recuperar, poner en valor y al servicio de los granadinos el gran patrimonio cultural que tenemos en la provincia y que seguirá creciendo con la apertura este próximo viernes del Castillo de la Calahorra, el futuro Museo Provincial de la Semana Santa de Guadix o la Casa Natal de Lorca en Fuente Vaqueros. "Mirando al futuro desde el presente, creando nuevas oportunidades y posicionando a la cultura como motor de desarrollo", ha concluido.

Ser designada Capital Europea de la Cultura en 2031 supondrá para Granada y su provincia una oportunidad histórica de transformación: un motor económico capaz de dinamizar sectores estratégicos como el turismo, la hostelería, la artesanía o la industria creativa; un impulso social que fortalezca el tejido asociativo y fomente la participación ciudadana; y la consolidación de un modelo productivo basado en la cultura y la innovación, que genere empleo de calidad y cohesione el territorio.