El Museo Taurino de Córdoba programa exposiciones, música, poesía, conferencias y gastronomía en el mes de mayo

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Fundación Toro de Lidia, pone en marcha a partir del próximo jueves y hasta el 25 de mayo una nueva edición de 'Los Patios del Taurino', una programación que busca dar protagonismo a la tauromaquia durante el mes festivo de la ciudad.

Exposiciones, música, conferencias, poesía y gastronomía se unen para consolidar el Museo Taurino como lugar de encuentro y difusión de la cultura taurina, según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás.

Así, desde el 8 al 25 de mayo se podrá visitar en la sala de exposiciones del museo la muestra 'Maestro', de Joserra Lozano, en el marco de la XIX Bienal de Fotografía de Córdoba. El horario de visita será de martes a jueves, de 8,15 a 20,15 horas, y los sábados, de 9,30 a 17,30 horas. Los domingos y festivos estará abierta de 8,15 a 14,15 horas.

El jueves 8, a las 20,30 horas, coincidiendo también con el arranque del ciclo, tendrá lugar la actuación musical Rock & Toros 'The show must go on', a cargo de Rufino Gomera y Pablo Baena. Ya el jueves día 15, a las 20,30 horas y dentro del marco de 'Historia de los patios de Córdoba. Oasis de paz y tradición', se ha programado la conferencia 'Análisis histórico y cultural de los patios y su conexión con la tauromaquia en los siglos XVI al XX', con Rafael Gimeno y la intervención musical de Rafa Trenas.

Igualmente se podrá disfrutar de un recital de poesía sobre los patios cordobeses, a cargo de Ángel Olmo, y de una explicación sobre la relación entre los patios cordobeses y la tauromaquia de la mano de Antonio Rodríguez. La programación tiene continuidad el domingo 18 de mayo, a las 12,30 horas, con un recital de poesía taurina que traerá el grupo Res Nostrae, y el martes, 20 de mayo, a las 20,30 horas, con la presentación del monográfico sobre don Tancredo del Boletín de Loterías y Toros, nº 29.

Tras ello, el día 22 de mayo, a las 20,30 horas, se ha programado 'Del ruedo a los fogones', una presentación gastronómica con carne de lidia a cargo del chef Paco Solano.