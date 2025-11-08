Nace el Club de Producto Turístico para la Ruta del Jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches de Córdoba

Archivo - Ganado porcino se alimenta en un encinar de la dehesa de Los Pedroches (Foto de archivo). - FUNDACIÓN PRODE - Archivo

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, ha iniciado el proyecto de implantación del Club de Producto Turístico para la Ruta del Jamón 100% ibérico de Los Pedroches. Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Mancomunidad, en el marco del PRTR financiado con fondos Next Generation EU, y cuenta con un presupuesto de 55.000 euros.

Según recoge la información de la Mancomunidad, el objetivo se centra en posicionar a Los Pedroches como "destino gastronómico y de experiencias de referencia en torno al jamón ibérico, la dehesa y la cultura de la comarca".

El enfoque de Club de Producto Turístico, que fue promovido hace unos años por Turespaña, persigue "establecer una alianza estratégica entre administraciones y empresas con la que garantizar estándares de calidad, sostenibilidad, promoción y comercialización bajo un ente gestor y unas reglas comunes, todo ello adaptado a la singularidad del jamón 100% ibérico Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y al paisaje de dehesa de la comarca".

La gestión de la iniciativa ha sido adjudicada a la consultora Adeitur. El club tiene como objetivo la generación de experiencias turísticas innovadoras, singulares y sostenibles en torno al jamón ibérico y la dehesa, así como la realización de acciones de 'marketing' y promoción.

En este proceso, se prevé que participen propietarios de fincas de encinar, empresarios de secaderos y bodegas, restauración, tiendas, alojamientos, empresas de actividades y guías, agencias receptivas, oficinas de información, empresas del sector primario y otras industrias relacionadas.

DESDE LA DEHESA AL RESTAURANTE

Además, se ha creado una comisión técnica del proyecto en la que, junto a la Mancomunidad participará el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas, el Grupo de Desarrollo Rural Adroches y el Consejo Regulador de la DO de Los Pedroches, que junto a la mesa de seguimiento, velarán por "el buen funcionamiento del Club y la correcta aplicación del reglamento de participación".

Al respecto, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, Santiago Cabello, destaca que "el Club del Jamón 100% Ibérico de Los Pedroches permitirá organizar la oferta en torno a un relato común --dehesa, montanera, secaderos, catas y restauración-- y poner en mercado experiencias de calidad con una gestión participada por el territorio".

Igualmente, subraya que "este proyecto vertebra a administraciones y empresas bajo reglas claras y medibles, y nos ayudará a diversificar la economía comarcal y a ganar visibilidad nacional con una propuesta auténtica y sostenible".