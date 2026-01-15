Nace la plataforma Martos Conecta como nexo entre el sector empresarial y personas demandantes de empleo

Presentación de la plataforma Martos Conecta. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha puesto en marcha la plataforma Martos Conecta para impulsar el empleo en la localidad, de modo que sirva como nexo entre el sector empresarial y personas demandantes de empleo.

Esta nueva herramienta está disponible a través de la web www.martos.es o el enlace https://conecta.martos.es/, según ha informado este jueves el concejal de Innovación y Desarrollo Empresarial, Juan Carlos Canalejo.

"Está concebida como nexo de unión entre el tejido empresarial privado de nuestra ciudad y las personas que buscan una oportunidad de empleo en nuestra industria o en cualquier otro sector", ha dicho el edil, quien ha añadido que "tiene un funcionamiento muy sencillo".

Así, una vez se acceda al portal, habrá que darse de alta bien como demandante de empleo o bien como empresas, rellenar una serie de datos de la oferta y el perfil del demandante, para poder acceder a los detalles de la contratación y optar al puesto, según ha informado el Consistorio marteño.

El concejal ha precisado que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia en las contrataciones y solo pone "la herramienta a disposición de los interesados que quieran usarla", de modo que," a partir de ahí son las propias empresas las que realizaran la selección de su personal".

Para el buen funcionamiento de esta iniciativa, es imprescindible la colaboración del empresariado local. Por ello, Canalejo ha animado a todas las personas interesadas a darse de alta como demandantes y a las empresas de cualquier sector, pequeño comercio y oficios varios a utilizar esta herramienta.

Su presentación también ha contado, entre otros, con la presidenta de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), Ana Belén Molina, quien ha valorado la puesta en marcha de este nuevo servicio y ha animado a aprovecharlo.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se iniciará una ronda de contacto con las empresas para hacerles llegar la información de este nuevo recurso. Además, gracias a la colaboración con los dos centros de Formación Profesional de Martos, habrá sesiones informativas en los IES San Felipe Neri y Fernando III.