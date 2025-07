Nieto (Por Andalucía) afea a Moreno "no afrontar" los desafíos de Andalucía: "No se van a arreglar tirando caramelos"

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que "se lo está comiendo el personaje de 'instagramer'", porque "los desafíos de Andalucía no se van a arreglar tirando caramelos en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla". Por su parte, Moreno ha señalado que su designación como Baltasar ha sido "una propuesta", que ha aceptado "con un gran honor" y de la que se siente "muy orgulloso".

En su turno de preguntas en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlamento, Nieto ha exigido a Moreno que "haga la cuenta de las responsabilidades que tiene el Gobierno de la Junta, que es el competente en resolver los problemas de Andalucía". "Tiene que ser el presidente aunque no le guste", ha continuado la diputada, acusándole de "una política andaluza cargada de violencia, agresividad y deshumanización del adversario". Asimismo, le ha afeado "hablar sobre la moderación y diálogo, mientras subcontrata a otros compañeros la conversación pública de violencia política".

Así, Nieto ha criticado "la verdadera falta de diálogo con la sociedad andaluza", que se ven reflejadas en actuaciones como "quitar los pediatras de Sevilla Este, que miles de profesionales sanitarios no puedan subir sus méritos al SAS o el cambio del sistema de dependencia con 575 días de espera, duplicando la media estatal". Atribuyéndole el "único diálogo" con la "extrema derecha", con la que "se ha sacado adelante al director de la Oficina Antifraude y a la defensora del Pueblo Andaluz".

En este sentido, la portavoz de Por Andalucía le ha calificado de "comercial" al "facilitar los negocios con servicios públicos esenciales" a través "del diálogo con los empresarios y dejando a un lado a la ente a su representación sindical". Nieto ha enfatizado sobre "los problemas que no se solucionan y sobre los que no se dan explicaciones, que no son los mismos que en otros sitios, sino que aquí son más agudos". "Su personaje --ha concluido-- no cuela y no tapa la verdad".

MORENO: "CON UN SILLÓN, YA NO HAY POLÍTICA NI IDEOLOGÍA"

Por su parte, Moreno ha criticado a Nieto "su afán por distorsionar la realidad de los problemas de Andalucía, muchos de ello creados en etapas anteriores y que no se hizo nada para arreglarlos". Porque "cuando se les da un sillón se acabó el problema, ya no hay política, ni ideología", aludiendo su participación "en un gobierno en el que ministros han hecho uso de las mujeres en su más terrible expresión".

De este modo, ha pedido a la portavoz de Por Andalucía, "no hacer discursos morales a partir de ahora", y se ha preguntado por "las compañeras feministas", porque es una "incoherencia absoluta su discurso con lo que hace el Gobierno central en el que participan, lo que lleva a una situación de incomprensión por parte de los ciudadanos", ha concluido el presidente.