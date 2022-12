Nieto lamenta que en España no se respeta la separación de poderes, "ni siquiera formalmente"

CÓRDOBA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha avisado este jueves que "en un estado democrático en el que hay una división de poderes, una de las cosas que es fundamental para que funcione y para que cada uno de los poderes, en su ámbito, cumpla con su objetivo, es respetar esa separación, y yo creo que estamos en un momento en el que la separación de poderes en España ni siquiera formalmente se está respetando".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante su participación en Córdoba en el acto del Día de la Bandera de Andalucía celebrado en el CEIP Juan de Mena, Nieto ha afirmado que tal situación, "sin duda, está afectando al funcionamiento" de los poderes del Estado "y a la percepción que tienen los ciudadanos de cada uno de ellos".

Por ello, el consejero andaluz de Justicia ha dicho confiar "en que seamos capaces de bajar la tensión, de sosegar el debate y conseguir que el poder judicial en España tenga el nivel de independencia que necesita, la autonomía que requiere, los medios humanos y materiales que también hacen falta para que funcione todo el sistema de Justicia y que, en la medida de lo posible, deje de ser noticia y consigamos que la normalidad sea la que impere en todo el ámbito judicial, porque las democracias que funcionan mejor son las que consiguen que los temas judiciales queden en un segundo plano".

Sin embargo, según ha lamentado Nieto, "en algunos casos, en lugar de politizar la Justicia, se está judicializando la política, y estamos llegando a unos niveles que en nada ayudan", pues "estamos generando una presión sobre los jueces y los fiscales inaudita, que no se ha producido ningún momento" anterior, ha que "estamos oyendo insultos y descalificaciones a la actuación de los jueces que no responden a ningún parámetro lógico, que no se ven ningún país de nuestro entorno, por lo menos de nuestro entorno más civilizado y más democrático".

A este respecto, el consejero de Justicia ha opinado que "estamos en el final de un proceso, de todo aquello que empezó en base a la crisis del año 2007 y del 2008, que dio lugar a nuevos partidos, muy vinculados al populismo", y ahora "estamos en un momento en el que se va a volver a una normalidad política", que es "necesaria e imprescindible" y, "ante esa situación, los que saben que se les puede acabar el tiempo, están tensionando más de la cuenta y, sobre todo, centrándose y cebándose en las críticas al poder judicial, que en nada ayudan", y que a Nieto le parecen "tremendamente injustas".