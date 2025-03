SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado este lunes, acerca de las palabras de la exconsejera de Economía de la Junta y exministra, la socialista Magdalena Álvarez, sobre que el Tribunal Constitucional (TC) "tiene la última palabra" en el caso de los ERE, que "no se puede ser más burro, con perdón".

Así se ha pronunciado Nieto, durante un desayuno informativo de Europa Press titulado 'Andalucía ante el reto demográfico' en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Azvi, celebrado en Sevilla. Concretamente, el consejero se ha referido al hecho de que Álvarez manifestara el sábado en Málaga que el Tribunal Constitucional es, en el principio de la jerarquía judicial, el órgano que tiene "la última palabra" en el asunto de los ERE y apuntó que "no existe Europa, señor Moreno Bonilla (presidente de la Junta), porque España también es soberana, aunque usted no lo quiera entender, y es soberana en la toma de decisiones en relación a la Constitución española".

Estas manifestaciones se enmarcan en el cuestionamiento que la Audiencia Provincial de Sevilla ha hecho de la resolución del TC acerca de las condenas en el caso de los ERE y la posibilidad de que se eleve consulta al Tribunal de Justicia Europeo.

Según José Antonio Nieto, hay "dos hechos inéditos": El primero, que el TC actúe "de tribunal de apelación del Tribunal Supremo", y, el segundo, que la Audiencia de Sevilla diga que tiene la sensación "de que esa decisión rompe una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y que va a consultarlo. "De esas dos cosas inéditas, la segunda me parece más razonable que la primera", ha indicado Nieto.

Sobre las manifestaciones de Magdalena Álvarez, le ha reprochado que venga a decir que el Tribunal Constitucional "es el órgano jurisdiccional de apelación última". "No, el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional y, desde luego, no es un órgano de apelación, es que no tiene nada que ver", ha indicado Nieto, quien ha expresado, sobre las manifestaciones de la exconsejera socialista que "no se puede ser más burro, con perdón".

José Antonio Nieto ha expuesto que el Tribunal Constitucional tiene que "defender los derechos y libertades de los españoles y tiene que hacer una interpretación correcta de la Constitución", y "no es un órgano jurisdiccional ni es un órgano de apelación", lo que precisamente dice la Audiencia de Sevilla, de una forma, además, "bastante razonada".

Ha señalado que ahora habrá que ver lo que dice el Tribunal Europeo en relación a esa petición de información por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla. "Vamos a ver si lo que se ajusta a la doctrina, a la forma en la que la jurisprudencia europea entiende que se tiene que ejercer y que impartir justicia, tiene que ver más con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional o con lo que hizo el Tribunal Supremo anteriormente", ha añadido.

Sobre el papel del TC actualmente, ha explicado que, en la historia de existencia de ese tribunal (que cumple 45 años), "prácticamente nunca se han producido mayorías constantes e iguales", y prácticamente "nunca se ha producido una situación en la que los mismos votan lo mismo una y otra vez, y eso está pasando hoy".

"Y creo que es una anomalía que ojalá no se hubiera producido nunca, pero que está haciendo mucho daño, porque eso le da un matiz ideológico a las resoluciones que nunca debería tener", ha expuesto el consejero.

A su juicio, cuando los asuntos se abordan desde una perspectiva jurídica, las resoluciones del Constitucional "ayudan, pero cuando se hace desde una perspectiva ideológica, las resoluciones dañan". "Y yo creo que ahora se está produciendo un daño que ojalá se acabe", ha indicado José Antonio Nieto, quien ha querido dejar claro que respeta al TC, pero que le gustaría, además de respetarlo, "sentir esa admiración" que ha sentido siempre por todo lo que se ha hecho desde ese tribunal.

NUEVOS JUZGADOS

De otro lado, sobre la necesidad de nuevos juzgados en Andalucía, el consejero ha señalado que, en la última petición conjunta de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Consejería de Justicia, se le solicitó al Ministerio del ramo "56 órganos judiciales nuevos y 15 magistrados de audiencia y de tribunales superiores de justicia", y la respuesta "fue cero", algo que "nunca antes había ocurrido".

Sin embargo, frente a ese escenario para Andalucía, ha agregado que hay un "convenio bilateral" con Cataluña sobre la incorporación 60 nuevos jueces en esa comunidad, "cinco de golpe para Barcelona".

"Cuando las decisiones se toman desoyendo la demografía y desoyendo la lógica y amparándose exclusivamente en la ideología y en la conveniencia, los resultados son muy malos", ha dicho Nieto, quien ha indicado que Andalucía no quiere "ser más que nadie", pero tampoco "no podemos ser los pardillos".