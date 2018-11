Nieto dice que el PP es "la única posibilidad de cambio" para la provincia de Córdoba "muy maltratada" por la Junta

Publicado 11/11/2018 11:17:36 CET

Ve "necesario que la izquierda deje de meter las manos en el gobierno y haya otro proyecto que cree ilusión"

El candidato número uno del PP por Córdoba al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, subraya que "la única posibilidad de cambio" para la región y por ende para la provincia es "la apuesta por el PP", teniendo en cuenta que "la provincia está muy maltratada por la Junta históricamente" y después de asistir a los tres años y medio "más ineficaces y frustrantes de los 40 que lleva gobernando el PSOE en Andalucía".

En una entrevista con Europa Press, el popular manifiesta que "si se analizan estos tres años y medio en la provincia solo se han sumado incumplimientos, mentiras que se han añadido a la larga lista de hace muchos años y bloqueo a proyectos importantes", de modo que cree que "la Junta para Córdoba es un lastre" y ve "necesario que la izquierda deje de meter las manos en el gobierno andaluz y que haya otro proyecto que cree ilusión y expectativas de futuro".

Al respecto, expone que "la Junta no puede venir con ninguna medalla a la provincia, porque todo lo que ha hecho es que de cada diez cosas que decía, once eran mentira, y eso los cordobeses ya lo saben". Como ejemplo, pide preguntar a los vecinos de Lucena y toda su comarca "qué pasa con la Autovía del Olivar".

Asimismo, cita que "de forma bochornosa se han incumplido plazos de apertura del Palacio de Congresos", que "no tiene plan de gestión para un horizonte de eventos"; el Hospital Reina Sofía "se va deteriorando y no hacen nada para evitarlo, cuando debe ser una referencia y lo único que se les ocurre es pegar un pelotazo urbanístico con los aparcamientos para que sean los enfermos y familiares los que paguen con precios muy altos la mejora del edificio", o "el proyecto boicoteado del Metrotrén, que la izquierda exigía que no se pusiera en marcha si no iba desde Villa del Río a Palma del Río, pero curiosamente ahora se han olvidado", entre otros.

Tras expresar que no sabe "cuál es el interés de la Junta en frenar el desarrollo de Córdoba", al "negar posibilidades" que sí da a "otras capitales", Nieto valora que "con mucho esfuerzo se han conseguido sacar proyectos que son emblemáticos en toda Andalucía", como en el lácteo y el cárnico del Valle de los Pedroches, "gracias a las cooperativas", proyectos que se desarrollan en torno a la Universidad de Córdoba y en torno al olivar.

Igualmente, asevera que "hay cualidades para ser una gran referencia en sanidad, al tener los mejores profesionales sanitarios", pero "la Junta es cada día más cicatera en la inversión que se necesita", a lo que agrega que "Córdoba tiene que ser sede de algún tipo de industria en el desarrollo agroalimentario y logístico que dé solidez al proyecto económico y eso requiere una estrategia desde la Junta que hasta ahora no se ha dado", algo que sí hizo en Sevilla con la aeronáutica y en la Bahía de Cádiz con proyectos vinculados a astilleros.

Así, aboga por "resolver los problemas del gran espacio de La Rinconada para que el desarrollo logístico de Córdoba funcione"; que haya una "utilización adecuada del transporte ferroviario, con la mejora en El Higuerón"; "una reorientación del aeropuerto", y "terminar las conexiones por carretera, fundamentalmente la Autovía del Olivar".

Ante ello, remarca que el PP quiere "otorgar a Córdoba las mismas oportunidades" que a otras provincias, porque, a su juicio, "hoy no se da la igualdad de condiciones", de ahí que reclame a la Junta que "deje de engañar, tenga un nivel de inversión similar al de otras provincias y se apueste por los sectores estratégicos de desarrollo, fundamentalmente logístico y agroalimentario".

No obstante, el candidato popular afirma que "lo más importante" a realizar es "resolver problemas que llevan décadas parados", como "una actuación fundamental que es de justicia en lo humano, cumplir con la promesa de poner ascensores en viviendas que no lo tienen y son cientos los bloques con ese problemas, con miles de personas recluidas en su propia casa", lamenta.

Por otra parte, pide "el mismo trato a la universidad que a cualquier otra andaluza" y advierte de que "uno de los ejemplos de abandono más sangrantes es el Parque Científico Tecnológico, el mayor fracaso en toda Andalucía", de modo que "con un gobierno del PP al frente de la Junta se impulsarían y resolverían los problemas financieros, tratando de captar industria vinculada a la tecnología con valor añadido", asegura.

Con tal fin, defiende la candidatura que lidera para un proyecto que afronta "con bastante ilusión", con su vuelta a la región, después de "dejar de ser parlamentario por una de las leyes injustas interesadas del PSOE y Díaz, que fue la de incompatibilizar las funciones de alcalde y parlamentario", algo que "el PSOE usó con la demagogia habitual y que curiosamente no impide que hoy haya diputados socialistas que son alcaldes en el Congreso y sin embargo los alcaldes andaluces no pueden ser parlamentarios", reprocha.

En este caso, confiesa que ha recibido "mucho de la sociedad cordobesa y del PP, y probablemente esté en el mejor momento de formación, experiencia y con la fuerza suficiente como para asumir retos importantes". Por tanto, justifica su decisión de presentarse como candidato "en este momento que podía haber optado por una solución más fácil en lo político y personal --incluso con la posibilidad de dejar la política--".

Sin embargo, advierte de que se viven momentos "especialmente críticos en Andalucía, donde van 40 años con un gobierno del mismo color, ineficaz, que ha creado una red clientelar que ha costado como mínimo cerca de mil millones de euros, y mucha gente alrededor del régimen socialista se ha hecho rica a costa de la miseria que sufren los parados", de ahí que aceptara liderar la candidatura.

En cuanto a la política de pactos, Nieto dice que "donde el PP pueda gobernar, se intentará que haya gobiernos estables, que gestionen bien los recursos públicos y que se alejen del populismo de la izquierda, que tanto daño hace al país y esta comunidad".

No obstante, remarca que "el PP sale a ganar", recalcando que "es la única posibilidad de cambio, porque los demás han pactado con el PSOE y es materialmente imposible que se pueda construir una alternativa sin que sea liderada por el PP", a lo que añade que "la confianza" en Cs es "limitada por lo visto en los últimos tres años y medio", pero confía en que "corrijan y vayan en la dirección que sus votantes piden, que no es apoyar al PSOE, sino construir una alternativa a 40 años de socialismo".

En relación con Cs, declara que "ha sido la muleta más fácil que ha tenido el PSOE en toda su etapa de alianza con otros partidos" y le recomienda "tomar nota, porque en Andalucía la primera experiencia de colaboración en gestión fue el PA y hoy ya no existe; la segunda experiencia de gobierno de coalición fue con IU y hoy esas siglas tienen que esconderse detrás de otras para presentarse". En su opinión, "le va a pasar factura el entreguismo al PSOE".

Entretanto, Nieto aconseja a "quienes quieren el cambio" que "la única posibilidad de cambio es el PP", de forma que "se intentará gobernar con quien quiera compartir la responsabilidad de hacer las cosas mejor, quiera huir del populismo, del clientelismo y de crear un régimen cerrado", pero "si no se hace pivotando alrededor del PP, va a ser imposible".

"A los andaluces que son mayoría en este momento que apuestan por el cambio", les pide que "aunque solo sea esta vez y no lo vuelvan a hacer en el futuro apuesten por el PP, porque el cambio, se tenga la ideología que se tenga, va a hacer más fuerte la democracia andaluza y va a ser más sólido el crecimiento de la región, que desgraciadamente en estos 40 años ha sido muy débil". "La mejor manera de salir de la indecisión es apostar por el cambio", apunta.