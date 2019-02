Nieto (PP-A) destaca la trayectoria política de Villalobos y ve su retirada como "una importante pérdida"

Publicado 20/02/2019 13:22:51 CET

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha destacado este miércoles la trayectoria de la histórica dirigente 'popular' Celia Villalobos, que ha anunciado este miércoles que abandona la política, así como ha asegurado que su marcha supondrá "una importante pérdida" para el partido.

Así se ha pronunciado Nieto, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en el Parlamento, después de que Villalobos haya anunciado que se retira de la política tras más de tres décadas en el Congreso, vinculando su marcha a que apoyó la candidatura de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP, que fue finalmente derrotada por Pablo Casado.

"En el PP se la quiere, se la valora y se la conoce muy bien", ha sostenido el dirigente 'popular', que ha destacado que tanto han coincidido en muchos aspectos como han discrepado en otros tantos, y que Villalobos "es una mujer que nunca se ha callado lo que piensa, ha dicho y ha sido como es, y tal y como la ven en público lo es el privado".

Nieto ha señalado que si decide no continuar en la vida política, "es una importante pérdida", si bien se ha mostrado convencido de que aunque no siga activa al frente de un cargo público, "esto no va a suponer que deje de ser una persona relevante dentro del PP en aquellas funciones que quiera desarrollar".

Con todo, ha querido hacer un reconocimiento público a la trayectoria de la histórica dirigente del PP, que ha sido diputada, ministra, alcaldesa "y un auténtico referente de la política en general, de la política del PP y de la política feminista, nadie le discutirá ese papel porque ha sido un ejemplo para que muchas otras mujeres den el paso de entrar en política".