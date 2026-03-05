La nieve activa el aviso amarillo este viernes en Almería, Cádiz, Granada y Jaén con oleaje y viento en el mediterráneo

Archivo - Una persona camina por la nieve. Imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nieve teñirá algunos puntos de Andalucía este viernes, 5 de marzo, jornada para la que se han activado avisos por nevadas en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Jaén. Además, el fuerte oleaje provocará alertas de nivel naranja en Almería --acompañadas de viento-- y avisos amarillos en Granada y Málaga.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por nevadas afectará desde las 6,00 hasta las 18,00 horas a la comarca de Grazalema (Cádiz), donde se prevé una acumulación de nieve de hasta dos centímetros en 24 horas. Estas acumulaciones se esperan por encima de los 1.200 metros, con una cota de nieve situada entre los 900 y 1.000 metros.

Este mismo fenómeno mantendrá en alerta amarilla desde las 9,00 horas a la Cuenca del Genil (Granada) hasta las 19,00 horas, así como a Guadix y Baza (Granada) y a las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura hasta la medianoche del viernes. En estas zonas se estima una acumulación de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas, principalmente por encima de los 1.400 metros, con una cota de nieve en torno a los 1.200 metros.

En la provincia de Almería, concretamente en el Valle del Almanzora y Los Vélez, la nieve podrá caer desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada, con una acumulación prevista de hasta dos centímetros en 24 horas, especialmente por encima de los 1.400 metros. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros.

El oleaje también será protagonista de la jornada en Almería, donde permanecerá activo el aviso naranja por fenómenos costeros desde las 7,00 hasta las 18,00 horas en el Levante almeriense, debido a viento del suroeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas que podrían alcanzar los cuatro metros. A partir de esa hora, el aviso pasará a nivel amarillo y se mantendrá vigente hasta la medianoche.

Además, en Poniente y Almería capital se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 15,00 horas hasta el final del día. En estas zonas se espera viento del oeste y suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Estos fenómenos costeros también irán acompañados de viento, lo que obligará a decretar el aviso amarillo en ambas comarcas litorales desde las 9,00 hasta las 21,00 horas por rachas máximas del suroeste de hasta 70 kilómetros por hora.

El oleaje afectará igualmente al resto del litoral mediterráneo andaluz, con aviso amarillo activo hasta las 16,00 horas en la costa de Granada y hasta las 13,00 horas en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y Axarquía, donde se prevén vientos del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7).