El Puerto de Tarifa (Cádiz) anuncia cancelaciones de sus conexiones con Tánger para este viernes por el temporal

Archivo - Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz) - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha informado de que este viernes 6 de marzo se producirán cancelaciones en las conexiones marítimas entre el Puerto de Tarifa y Tánger Ciudad, en Marruecos, como consecuencia del temporal en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca Regina.

De esta manera, y según se indica en la web de información al pasajero de la APBA consultada por Europa Press, las navieras Morocco Africa Link (AML) y Balearia han comunicado que desde las 08,00 horas de la mañana del viernes no saldrán barcos en esta línea marítima con el norte de África.

En el lado contrario está el Puerto de Algeciras, que a pesar de la borrasca no plantea a priori suspensiones en sus conexiones con Tánger Med ni con Ceuta, por lo que se espera que los barcos y la actividad en este punto se desarrolle con normalidad.

Durante esta semana el Puerto de Tarifa ha estado registrando algunas cancelaciones en su línea con Tánger Ciudad debido a la situación de fuerte viento y oleaje en el Estrecho,