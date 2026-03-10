La nieve deja afecciones en puertos de montaña de Granada, con restricciones en La Ragua

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las nevadas caídas en las últimas horas en zonas altas de la provincia de Granada han dejado afecciones en la red secundaria, con restricciones en puertos de montaña como el de La Ragua, mientras que en la principal llevó al cierre a camiones o vehículos articulados en la A-92, entre Albolote y Albuñuelas, una limitación ya levantada, según fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil de Tráfico.

Pasadas las 10,00 horas, la Dirección General de Tráfico sigue marcando en su web con señal roja algunas carreteras autonómicas en el entorno de los accesos de la estación de esquí de Sierra Nevada, que ha abierto con normalidad sus puertas con más de un centenar de pistas y unos 84 kilómetros esquiables, si bien recomienda no esquiar fuera de pistas balizadas por riesgo considerable de avalanchas, sin estar permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.

En la A-395, pasado el acceso a Pradollano y al recinto invernal, está condicionada la circulación en el puerto de montaña desde el kilómetro 31 al 36 sentido en ambos sentidos, con prohibición para camiones y articulados así como a autobuses, con obligación de uso de cadenas o neumáticos de carretera.

En el Puerto de la Ragua, en término de Ferreira, en la comarca de Guadix, la situación es similar con circulación difícil y restricciones a este tipo de vehículos grandes en la primera hora de la mañana desde el kilómetro 25 al 37, ya en La Calahorra, de la carretera A-337 en ambos sentidos. El tramo desde el punto 14,5, en la localidad de Laroles (Nevada), en la Alpujarra, también está condicionado por la nieve.