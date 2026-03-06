La nieve vuelve a activar este sábado el aviso amarillo en Granada y Jaén por segundo día consecutivo

Archivo - Esquiadores en la estación de esquí de Sierra Nevada. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nieve volverá a activar este sábado avisos de nivel amarillo por segundo día consecutivo en distintos puntos de Andalucía, en concreto en las provincias de Granada y Jaén, donde se prevén acumulaciones de hasta cinco centímetros a lo largo de la jornada.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la comarca jiennense de Cazorla y Segura permanecerá bajo aviso amarillo por nevadas hasta las 6,00 horas, ante la previsión de acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas. Estas acumulaciones se esperan por encima de los 1.400 metros, con una cota de nieve situada en torno a los 1.200 metros.

Asimismo, en la provincia de Granada, la comarca de Guadix y Baza estará bajo aviso amarillo por nevadas desde la medianoche y hasta las 6,00 horas de este sábado. En esta zona se prevé una acumulación de hasta dos centímetros de nieve en 24 horas, también por encima de los 1.400 metros, con una cota de nieve en torno a los 1.200 metros.

En el conjunto de la comunidad, se esperan para este sábado cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, que serán más intensos y probables en las zonas de sierra. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros en las sierras orientales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas permanecerán sin variaciones en el extremo oriental y tenderán a subir en el resto de la comunidad. Además, se prevén heladas débiles en las sierras orientales.

Los vientos soplarán flojos y variables, con predominio de la componente oeste, mientras que en el litoral mediterráneo y en el Estrecho se espera poniente moderado.