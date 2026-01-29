Nivel rojo en el Aguascebas y el Guadalquivir en Mogón (Jaén) tras un "aumento significativo" de los caudales

Río Aguascebas. - AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

VILLACARRILLO (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La situación hidrológica de los ríos Aguascebas y Guadalquivir a su paso por Mogón, en el municipio de Villacarrillo (Jaén), ha pasado este jueves a nivel rojo tras un "aumento significativo" de sus caudales.

Por ello, el Ayuntamiento mantiene la vigilancia y pide a la ciudadanía extremar la precaución, evitar las zonas próximas a los cauces y permanecer informada a través de los canales oficiales, desde los que se comunicará cualquier novedad relevante.

La situación se ha analizado en una nueva reunión de responsables locales en el marco del Plan de Emergencias Municipal, que continúa activo en fase 0 de preemergencia, según ha informado en una nota el Consistorio.

"Las precipitaciones persistentes registradas tanto en el municipio como en la Sierra de las Villas han provocado un incremento progresivo del caudal de ambos ríos a lo largo de la mañana, motivo por el cual se ha mantenido en todo momento un seguimiento continuo y coordinado", ha explicado.

Desde primeras horas del día, "se ha constatado el ascenso de los niveles, pasando de alerta naranja a roja". En torno a las 10:30 horas, se tiene conocimiento de que el río Aguascebas comienza a afectar a zonas del Camino de la Osera, "generando riesgo en puntos concretos". De forma inmediata, la Policía Local actúa en la zona, informando a los vecinos y vecinas y adoptando las primeras medidas preventivas.

A media mañana, los datos hidrológicos reflejan un aumento significativo de los caudales, alcanzándose los valores más elevados desde la activación del plan: A las 11,55 horas, el río Guadalquivir se sitúa en torno a los 3,50 metros, próximo al umbral de alerta roja, con pequeñas oscilaciones que impiden considerar una situación de alerta roja sostenida en ese momento.

A las 11,58 horas, Aguascebas supera puntualmente el umbral de alerta roja, alcanzando los 2,41 metros, alternándose los niveles de alerta naranja y roja debido a las variaciones propias del caudal. A las 12,08 horas, el río Guadalquivir alcanza los 3,53 metros, estabilizándose en alerta roja, manteniéndose la tendencia ascendente.

REFUERZO DE MEDIDAS

Ante esta evolución, y teniendo en cuenta que la persistencia de las lluvias en zonas de sierra podría prolongar los niveles elevados de caudal, a las 12,30 horas se ha reunido el Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal en la Jefatura de la Policía Local, con el objetivo de evaluar la situación y reforzar las medidas preventivas.

Se ha acordado mantener una vigilancia preventiva permanente, reforzar la presencia de la Policía Local en Mogón, doblando el turno durante la jornada de este jueves, así como señalizar zonas inundables del Camino de la Osera, ante el riesgo de escorrentías, desprendimientos y desbordamientos en cotas bajas.

Además, ya se ha balizado el margen derecho del Charco de Mogón (zona ajardinada), para evitar la afluencia de personas y reducir riesgos. Igualmente, se han establecido "cotas de referencia para una posible actuación de desalojo, que en estos momentos no resulta necesaria, conforme a los datos disponibles y la previsión meteorológica".

Así las cosas, se ha decidido mantener activo el Plan de Emergencias Municipal en fase 0 de preemergencia, manteniéndose el seguimiento continuo y la coordinación con los servicios de emergencia ante esta tendencia que se mantiene.

VILLANUEVA DE LA REINA

De hecho, ambos ríos presentan a las 16,45 nivel rojo (Aguascebas con 2,75 metros y Guadalquivir con 3,83 metros), según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHG. Junto a estos punto, hay un tercero en este nivel rojo en la provincia: el Gualdalquivir a su paso por Villanueva de la Reina, donde alcanza los 4,90 metros.

Desde el Ayuntamiento villanovero se ha pedido, igualmente, que se extreme la precaución y estar atentos a la evolución del caudal. En esta localidad, además, hay otro punto sensible: el arroyo del Encantado, que en años anteriores ha causado inundaciones, si bien en esta ocasión no se han producido de momento "gracias a las obras realizadas por el Ayuntamiento en 2023 (primera fase) y a la segunda fase actualmente en ejecución".