"Normalidad" en accesos y tráfico de la ciudad en las primeras horas de zona de bajas emisiones con sanciones en Granada

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha indicado que las primeras horas de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con sanciones en esta ciudad andaluza han transcurrido con "normalidad" en sus accesos y en la movilidad general en su trama urbana, prácticamente toda ella afectada por este proyecto, cuyo régimen sancionador se irá aplicando de forma "progresiva" en este último trimestre del año.

De este modo, en octubre los coches no matriculados en la capital y sin etiqueta medioambiental que accedan a la ZBE serán multados un máximo de una vez al mes, y en noviembre, de una vez a la semana, mientras que en diciembre el régimen sancionador se aplicará ya con cada infracción que se cometa con el vehículo correspondiente.

Las patrullas de la Policía Local este miércoles se limitan en los accesos a la ciudad a informar a quienes así lo solicitan, si bien no ha habido un aumento de estas peticiones con relación con las que se han producido en los últimos días, según fuentes conocedoras del operativo consultadas por Europa Press en una jornada en la que el tráfico no ha registrado cambios en su fluidez, "sin retenciones" en estos puntos de entrada.

El control de matrículas de los vehículos se hace a través de las videocámaras del área de Movilidad, y conforme al mismo se irán tramitando las correspondientes sanciones, han detallado estas mismas fuentes.

A preguntas de los periodistas sobre la puesta en vigor de la ZBE este 1 de octubre, la alcaldesa ha indicado que la mañana ha discurrido sin que se haya advertido "ninguna incidencia" según han comprobado en el centro de control de Huerta del Rasillo, donde tiene su sede la Policía Local de Granada, el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra,y la edil de Movilidad, Ana Agudo.

Carazo ha apuntado al trabajo que se ha realizado desde hace un año, cuando entraba en vigor la ZBE en fase informativa, "anunciando que a partir del 1 de octubre se ponía en servicio" con régimen sancionador, un aspecto este último que ha defendido no es la razón de ser última de la iniciativa.

No es "vocación" del Ayuntamiento aplicar con "carácter sancionador" ni "recaudatorio" la ZBE, sino que "Europa obliga a esa medida que es coercitiva para favorecer la eficacia del proyecto y garantizar esa implantación de forma efectiva", ha explicado Carazo.

En la fase informativa se ha hecho "un esfuerzo importante, aun sabiendo que siempre es complicado alcanzar a todos" por lo que, en este primer trimestre de la medida con sanciones, el consistorio granadino va a "seguir informando, por carta", en el marco de una "implantación de forma progresiva" con "sensibilización" para "sumar al reto" que "ocupa al conjunto de la sociedad".

En cuanto a la necesidad planteada por CCOO y CSIF de contrataciones en el área municipal de Movilidad, la alcaldesa de Granada ha apuntado que, en el marco del plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento, "no permite el Ministerio de Hacienda" seguir "sumando capítulo uno" en referencia al que afecta a gastos de personal en el presupuesto de la ciudad.

La regidora ha apuntado a que en cualquier caso "se está haciendo un esfuerzo muy importante con esas solicitudes" de exenciones planteadas por usuarios en las últimas fechas para introducir a sus vehículos en la denominada lista blanca de la ZBE, aquella que incluye a los que pueden entrar en la capital pese a estar censados fuera de la ciudad y no tener etiqueta ambiental.

"No había ni un solo papel, ni una medición, ni un estudio de movilidad" ni se habían tocado ninguna de las "once" ordenanzas que el Ayuntamiento ha "tenido que modificar" para dar cobertura normativa a la ZBE, ha detallado Carazo, que ha agradecido en este punto al área de Movilidad "todo su trabajo" y "especialmente en este último mes es con las autorizaciones".

"Vamos a seguir también ofreciendo información" y "aprobando las autorizaciones que son necesarias para aquellos que han llegado un poco más tarde" a solicitarlas, ha aseverado la regidora granadina, quien ha mostrado su satisfacción por la activación del proyecto.

"Se tendría que haber implantado en nuestra ciudad hace años como otras ciudades lo han afrontado" y máxime "en Granada con el índice de contaminación que tenemos y con el estado de la calidad del aire". Así, ha proseguido, se ha tomado "una decisión responsable en base a cuidar la salud de los granadinos" y promoviendo alternativas como las del uso de transporte público metropolitano para el que se han "diseñado nuevas conexiones, hasta 23".