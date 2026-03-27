Nueve familias desalojadas y una mascota muerta tras el incendio de una vivienda en Loja (Granada)

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GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 personas de nueve familias han sido desalojadas de manera preventiva y una mascota ha resultado muerta tras la extinción esta pasada noche de un incendio en una vivienda en la localidad granadina de Loja, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Los testigos alertaron sobre las 20,10 horas al Teléfono de Emergencias 112 del incendio de una vivienda registrado en la calle Pline del municipio de Loja. El fuego se declaró en un segundo piso y provocó la acumulación de humo en el edificio de tres plantas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos provincial, junto con Policía Local, Guardia Civil y los servicios sanitarios.

El fuego quedó extinguido por parte de los servicios contraincendios, que ventilaron todo el edificio y comprobaron que los daños materiales se concentraron únicamente en la vivienda origen del mismo, resultando además una mascota muerta.

Los sanitarios atendieron a la propietaria y a otra vecina por un ataque de ansiedad, aunque no ha habido que lamentar más daños personales. El resto de los vecinos (un total de 24 personas, nueve familias) pasaron la noche fuera ante la recomendación de los bomberos de no pernoctar en un edificio que quedó precintado.