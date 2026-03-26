Una persona muerta en el incendio de una vivienda en Algeciras (Cádiz) tras una explosión de gas

Bomberos actuando en una vivienda de Algeciras tras una explosión de gas. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado fallecida en el incendio que se ha registrado en una vivienda de Algeciras (Cádiz) a consecuencia de una explosión de gas, que ha dejado numerosos escombros en el domicilio y tres personas afectadas por inhalación de humo.

El suceso se ha producido sobre las 13,21 horas de este jueves 26 de marzo en un piso ubicado en una quinta planta de un bloque residencial de la avenida de Europa, en la barriada algecireña de San Bernabé, según han informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía y el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Más de una decena de vecinos ha alertado al centro de coordinación de una deflagración y posterior incendio en un inmueble. Los vecinos del bloque afectado han quedado confinados en sus viviendas mientras se procedía a la intervención y extinción del fuego.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del parque de Algeciras, que continúan actuando en la zona retirando cristales de las ventanas que tienen riesgo de caída y ventilando la vivienda.

Una vez controlado el incendio, provocado al parecer por la explosión de gas, los bomberos han rastreado la vivienda en busca de residentes, hallándose el cuerpo sin vida de una persona en una de las habitaciones.

Se han desplazado hasta el lugar hasta cuatro vehículos y ocho efectivos del consorcio, además de Policía Local y Nacional.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han atendido en el lugar a tres afectados y ha evacuado a uno de ellos por inhalación de humo al hospital Punta Europa.