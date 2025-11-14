Nuevo detenido tras la oleada de robos en vehículos del barrio de Albayda en Granada

Archivo - Dotación policial en Granada, en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a otro individuo en la noche de este pasado jueves en el barrio de Albayda de Granada capital con motivo del dispositivo especial de seguridad establecido en dicho zona al hilo de una oleada de robos en el interior de vehículos que ha causado alarma social entre los vecinos.

Al detenido le constan más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según han detallado desde la Policía Nacional a Europa Press este viernes.

Este pasado jueves en la mañana este cuerpo de seguridad estatal señalaba en nota de prensa que había detenido en la madrugada a un hombre con antecedentes policiales por robos llevados a cabo en el interior de vehículos en Albayda.

En respuesta a la actividad delictiva, desde la Jefatura Superior de Andalucía Oriental se ha establecido en los últimos dos meses varios dispositivos en los que se ha podido llevar a cabo un número de detenciones que asciende ahora a doce.

Debido al escaso valor de los objetos sustraídos suelen ser varios los vehículos afectados en los hechos realizados por el mismo responsable. Se observa un perfil común de personas consumidoras de sustancias estupefacientes.

Este pasado jueves en la madrugada los hechos se produjeron a las 5,45 horas cuando, alertados por varios vecinos, la Sala del 091 comisionó a varios agentes para que acudieran al barrio de Albayda donde presuntamente un individuo estaba rompiendo cristales de vehículos.

Después de comprobar los daños en cuatro vehículos, la patrulla de policía realizó una batida por la zona localizando a una persona cuyo perfil coincidía plenamente por el aportado por los vecinos. Al revisar sus pertenencias, los policías encontraron un destornillador plano, una linterna y una navaja multiusos, herramientas que se utilizan habitualmente en este tipo de actos delictivos.

Además, cerca del lugar de los hechos se encontraron otros cinco vehículos con las ventanillas fracturadas, por lo que se están realizando las gestiones para comprobar la responsabilidad o no del detenido en los hechos.