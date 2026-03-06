El Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén cambiará su denominación a Teatro Princesa Leonor

Archivo - Nuevo Teatro Infanta Leonor. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de Cultura de Jaén ha aprobado la propuesta de cambio de nominación del Nuevo Teatro Infanta Leonor por la de Teatro Princesa Leonor, con el objetivo de adecuar su nombre al título institucional que ostenta en la actualidad la heredera de la Corona.

En concreto, Leonor de Borbón es princesa de Asturias y heredera de la Corona desde la proclamación de Felipe VI como rey el 19 de junio de 2014, según ha explicado este viernes en una nota la concejal de Cultura, María Espejo.

La edil ha destacado que la propuesta mantiene el sentido institucional del reconocimiento acordado en su día por el Ayuntamiento de la capital, sin alterar su finalidad original.

La modificación se fundamenta "en criterios de coherencia, rigor y claridad en la denominación de bienes y servicios públicos", evitando posibles confusiones y armonizando la referencia oficial del teatro en la señalética, la programación cultural, la comunicación institucional y el inventario municipal.

En este contexto, y en el marco de lo contemplado en la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de edificios, vías y espacios urbanos, de identificación de fincas y viviendas y de instalación de placas conmemorativas, monumentos y estatuas, esta aprobación tendrá que ser ratificada por el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento.