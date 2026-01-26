Nuevos sorteos en el Podcast 'Cultura en Andaluz': Podrías conseguir un libro o una entrada para un concierto

Nuevos sorteos en el Podcast 'Cultura en Andaluz'. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El podcast 'Cultura en Andaluz' de Europa Press Andalucía, que se publica todos los jueves, comienza 2026 con una novedad, pues cada mes se realizará un sorteo que alternará entre un libro y una entrada para un concierto.

El primer sorteo tendrá lugar este jueves, 29 de enero, y consistirá en un libro de la Editorial Grupo Planeta. El siguiente mes, el premio será una entrada para un concierto en el Cartuja Center Cite, y así sucesivamente, alternando entre libro y entrada.

El sorteo se anunciará el último jueves de cada mes, tanto en el episodio correspondiente de 'Cultura en Andaluz' como en la cuenta oficial de Instagram de Europa Press Andalucía, @epandalucia .

¿CÓMO PARTICIPAR?

Para participar en el sorteo, los interesados deberán:

- Dar "me gusta" al post del sorteo en Instagram @epandalucia.

- Compartir dicho post en sus historias.

- Comentar mencionando a dos amigos.

- Seguir la cuenta @epandalucia, así como la cuenta que se indique en el post, según el premio del mes.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ EL GANADOR?

El plazo de participación será de una semana, ya que los sorteos comienzan el último jueves de cada mes y el ganador se dará a conocer el primer jueves del mes siguiente.

El nombre del ganador se anunciará tanto en Instagram @epandalucia como en el primer episodio del mes de 'Cultura en Andaluz'.