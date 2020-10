Nuria López: "Suspendemos a la Junta en la crisis sanitaria y no entendemos un Presupuesto continuista ante pandemia"

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, señala que "nosotros suspendemos al Gobierno andaluz en la crisis sanitaria porque el sistema andaluz de salud está tocado, la Atención Primaria está colapsada" y afirma sobre el anuncio de un Presupuesto continuista para 2021 que "no entendemos que haya un Presupuesto continuista con una pandemia mundial, que está saturando el sistema sanitario y educativo".

En una entrevista con Europa Press, la secretaria general de CCOO-A hace extensiva su crítica al Gobierno andaluz al "plano laboral, donde le damos un suspenso porque no ha puesto ni una ayuda directa para proteger a las personas".

Nuria López hace reproches concretos en medidas del ámbito social como apunta al afirmar que "se ha bloqueado la Renta Mínima y la Consejería de Igualdad ha cortado la entrada para que los servicios sociales no sigan atendiendo solicitudes". "No nos queda otra que suspender al Gobierno andaluz en la gestión de la crisis sanitaria, laboral, y social", afirma la secretaria general de CCOO-A.

"En el caso de las medidas para frenar la pandemia es ir detrás del balón", dice sobre la gestión de la Junta de Andalucía, mientras se pregunta por la idoneidad de "poner 300 euros para que los andaluces se vayan de vacaciones cuando lo que están preocupados es de ir a trabajar, o de que su niño no coja el Covid".

Nuria López rechaza el bono turístico puesto en marcha por el Gobierno andaluz porque estima que "se puede ayudar a las empresas de otra manera, por ejemplo, con la modernización de nuestros hoteles, o ayudando a las empresas a adquirir bienes para combatir el Covid". "La gente no está pensando en salir de vacaciones, sino en cómo sortear esta situación y no enfermar del virus", afirma.

La secretaria general de CCOO-A rechaza que el Gobierno andaluz esté perdido ante la crisis, "perdido, no, pero no está cogiendo el toro por los cuernos", aunque admite que "partimos de que no es una situación fácil".

"EL PRESIDENTE NO HA TENIDO CAPACIDAD DE VERTEBRAR"

"Echamos en falta que el presidente de la Junta cada vez que ha estado en una Conferencia de Presidentes no ha tenido después la capacidad de vertebrar, de transmitir, de hacer sociedad con los trabajadores", afirma Nuria López, quien reconoce en este punto que los interlocutores habituales "para compartir ideas y propuestas, aunque está costando bastante, tenemos más accesibilidad a los consejeros de la Presidencia, de Empleo, de Hacienda, de Igualdad y de Cultura", aunque de este último departamento le reprocha que "no compartimos la gestión de la memoria histórica".

"NO HAY DIÁLOGO, HAY MONÓLOGO DEL GOBIERNO ANDALUZ"

"No hay diálogo, hay un monólogo del Gobierno andaluz. Y si tiene diálogo no lo tiene con los representantes de los trabajadores", afirma la secretaria general de CCOO-A, quien recuerda sus palabras del 30 de julio durante la firma del Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, que rubricó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la CEA, CCOO y UGT.

"Nosotros dijimos que no era un cheque en blanco ni para el Gobierno andaluz ni para la patronal. No vamos a permitir que no se cumplan los acuerdos, ni de los Gobiernos ni en cuanto a la negociación colectiva, que también es clave para la recuperación. El Gobierno andaluz está corriendo por detrás del balón por no escuchar a los representantes de los trabajadores", dice Nuria López.

La secretaria general de CCOO explica que "iba a haber otra reunión de la Comisión de Seguimiento, pero nos dicen que están elaborando el Presupuesto" y se pregunta si "esto significa que no quieren y están rompiendo el acuerdo". "A nosotros nos parece un gran error de Gobierno andaluz que eso sucediera", dice Nuria López, quien asegura que "CCOO haría todo lo posible para que se cumpliera el acuerdo".

López explica que "la Comisión de Seguimiento se reunió una vez en septiembre y le planteamos que queríamos ver los Presupuestos y los proyectos que van a recibir fondos europeos".

"UN PRESUPUESTO CONTINUISTA ES HACERSE TRAMPAS EN EL SOLITARIO"

Nuria López estima que anunciar un Presupuesto de Andalucía continuista en 2021 es "hacerse trampas en el solitario". "En función de con qué lo compares estadísticamente tienes un incremento", prosigue razonando la secretaria general de CCOO-A, mientras reivindica que "en el sindicato comparamos siempre en función de las necesidades de los andaluces".

La secretaria general de CCOO-A explica que "si aumenta el paro, las necesidades de Renta Mínima son mayores; el volumen de las Políticas Activas de Empleo tiene que ser más importante; la inversión en sanidad y en Atención Primaria, que siempre ha sido la hermana pobre del sistema sanitario; la necesidad de desdoblar clases y acercarnos a la ratio para una educación de calidad, tendremos más necesidades y habrá que aumentar el gasto".

"El gasto debe ir en función de lo quieras ordenar, no es solo una estadística el Presupuesto", apostilla Nuria López, que prosigue el razonamiento para indicar que si "en 2014 hubo un recorte brutal en políticas sociales y ahora creces en 2021 es hacerse trampas en el solitario".

"Nosotros miramos el Presupuesto en función de las necesidades de los andaluces, que ahora son muchos mayores tras la pandemia", afirma la secretaria general de CCOO-A.

"La flexibilidad en las reglas fiscales que ha puesto el Gobierno de España te va a permitir tener un mayor Presupuesto, nos gustaría que si Andalucía tiene que endeudarse se endeudara. Estamos ante una pandemia mundial. Esto no ocurre todos los años y Europa ha puesto fondos europeos. Hay líneas que no son dogmas, porque si son dogmas, estamos hablando de sectarismo y de no arreglar los problemas de la gente", afirma la secretaria general de CCOO-A.

"NO RECELAMOS DE UN GOBIERNO QUE ES LEGÍTIMO"

La secretaria general de CCOO-A niega que los sindicatos recibieran con recelo a un Gobierno formado por PP y Cs al argumentar que "no recelamos de un Gobierno que es legítimo, que han votado los andaluces y las andaluzas. Siempre hemos recelado de una fuerza de 400.000 votos en Andalucía que está condicionando las políticas en Andalucía para el conjunto de los andauces".

"El Gobierno, sustentado en PP y Cs, es rehén ciertamente de una fuerza que no está en el Gobierno y no representa la acción mayoritaria", señala López en velada alusión a Vox.

"Tenemos ciertas reticencias por las políticas que hagan los gobiernos. Durante estos años las políticas de PP y Cs no han sido favorables a los trabajadores de esta tierra. Ha habido una liberalización de las actividades, que no han sido para favorecer a las pymes, sino a las grandes patronales", concluye Nuria López.