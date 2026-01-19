El obispo de Jaén se une "al profundo dolor" de las familias por la pérdida de vidas en Adamuz (Córdoba)

Archivo - El obispo de Jaén, Sebastián Chico/Archivo - DIÓCESIS DE JAÉN - Archivo

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, en nombre de toda la Diócesis se ha unido "al profundo dolor de las familias por la pérdida de sus seres queridos en este fatídico siniestro" ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

En un comunicado, Chico señala que reza por "el alma de los fallecidos, así como por la pronta y total recuperación de los numerosos heridos que permanecen bajo atención sanitaria".

"Nuestra Diócesis manifiesta su apoyo fraternal a Monseñor Jesús Fernández, obispo de Córdoba, y a toda la Iglesia local cordobesa, así como a las diócesis malacitana y onubense, de donde son la mayor parte de los afectados", recoge el escrito.

El obispo jiennense ha manifestado que confía en que "la fe y la esperanza sirva de asidero a los afectados y sus familias para hallar la paz ante este duro trance. Y a los que viven desde la fe abracen la Cruz de Cristo, fuente de consuelo y fortaleza en el sufrimiento".

El prelado jiennense ha agradecido la entrega de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sanitarios, voluntarios de Cruz Roja y la generosidad de los vecinos de Adamuz, quienes "con su respuesta solidaria han arrojado luz en medio de esta tragedia". Igualmente, ha ha agradecido "la labor de acogida y acompañamiento espiritual que se ha llevado a cabo a través de la parroquia de la localidad".

Por último, monseñor Chico ha encomendado a las víctimas a la protección de la patrona de Jaén, la Virgen de la Cabeza, pidiendo que "su corazón de madre dé consuelo a las familias de las personas fallecidas y esperanza a los que se encuentran hospitalizados".