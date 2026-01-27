Los obispos andaluces acusan a la Junta de "perjudicar la labor" de Cáritas con los más pobres por su reparto del IRPF

Reunión en Córdoba de la Asamblea de Obispos del Sur de España - OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Obispos del Sur de España, que integra a los prelados de las diez diócesis andaluzas, ha acusado a la Junta de "perjudicar la labor" que desarrolla Cáritas en atención a las personas más necesitadas por los criterios que aplica en el reparto de las ayudas provenientes del IRPF.

En un comunicado difundido tras la asamblea celebrada este lunes 26 de enero en Córdoba, los obispos expresan su "preocupación por los criterios utilizados por la Junta de Andalucía en la adjudicación de las ayudas provenientes del IRPF, que están provocando que las Cáritas Diocesanas en Andalucía tengan que replantear algunos de los proyectos de atención a los más necesitados".

"Los pobres que Cáritas atiende quedan discriminados con este reparto", subrayan los prelados a la "espera de seguir dialogando" con la Junta de Andalucía sobre este asunto.

Por su parte, la Secretaría Técnica de Enseñanza ha informado a los obispos de las últimas gestiones realizadas con la administración educativa estatal y andaluz, así como de los avances en la renovación del acuerdo en materia educativa entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y los Obispos del Sur de España.

ACCESO NORMALIZADO DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN AL MÁSTER DE SECUNDARIA

En este sentido, los obispos andaluces han expresado su confianza en que "el profesorado de Religión Católica pueda acceder de manera normalizada al Máster de Educación Secundaria en las universidades públicas de cada provincia andaluza".

También ha abordado durante la reunión la próxima visita del Papa León XIV a España, con fecha aún por determinar, y que están convencidos de que "supondrá un momento de comunión eclesial y un renovado impulso para la misión evangelizadora" y animan a los fieles a "prepararse para esta visita y participar activamente en los actos que se programen".

Por último, la Asamblea ha nombrado obispo delegado para los seminarios al obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico. Además los obispos han felicitado a la Diócesis de Almería y a su obispo por la beatificación del venerable Salvador Valera Parra, conocido como el 'Cura Valera', que será el próximo 7 de febrero en su localidad natal, Huércal-Overa.