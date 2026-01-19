Los obispos andaluces manifiestan su "dolor y cercanía" las víctimas y familiares por el siniestro en Adamuz (Córdoba)

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, sigue al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, durante una visita a la localidad cordobesa con motivo del siniestro ferroviario ocurrido en la misma. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Obispos del Sur de España, que comprende a los obispos de todas las diócesis de Andalucía, ha manifestado este lunes su "dolor y cercanía a las víctimas, afectados y familiares del terrible accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y pide a Dios por el eterno descanso de los difuntos".

De igual forma y según ha informado Odisur en su web, consultada por Europa Press, la Asamblea ha querido agradecer "el servicio y la ayuda de cuantos están interviniendo para socorrer a las víctimas" del referido siniestro.

Con anterioridad a esta comunicación difundida por la Oficina de Información de los Obispos del Sur de España, ha sido, este mismo lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) la que ha expresado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, al tiempo que ha deseado "la pronta recuperación de los heridos" y ha expresado que se une al "dolor" de las comunidades afectadas.

Junto a ello, han añadido desde la CEE que, "al conocer el grave accidente ferroviario ocurrido en la tarde de ayer, deseamos expresar a las familias de las víctimas nuestra condolencia y a todos los heridos deseamos una pronta recuperación".

De igual forma y en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Adamuz, con motivo del accidente, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, también ha trasladado su "solidaridad" y "cercanía" a las víctimas y familiares y ha puesto a su disposición el apoyo de la Iglesia Católica en Córdoba y los medios de la parroquia adamuceña y de la Diócesis cordobesa.