Obispos andaluces muestran "profundo dolor" por la tragedia de Adamuz y gratitud a voluntarios y servicios de emergencia

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Obispos del Sur de España, que integra a los prelados de las diez diócesis andaluzas, ha expresado su "profundo dolor" por los accidentes ferroviarios registrados la semana pasada en Adamuz (Córdoba) y en Cataluña y su "gratitud" a los servicios de emergencia y a los voluntarios por atender a los afectados.

Según informa en un comunicado difundido tras la asamblea celebrada este lunes 26 de enero en Córdoba, la jornada se inició con la celebración de una Eucaristía ofrecida por el eterno descanso de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz y del maquinista sevillano en prácticas fallecido en Cataluña.

"Confiados en Dios, Señor de la vida, los obispos han elevado súplicas por la pronta recuperación de los heridos y para que familiares y amigos encuentren consuelo y esperanza en estos momentos de profundo dolor", añade el comunicado, en el que los prelados reiteran su "cercanía y solidaridad con los afectados por estas tragedias" y expresan su "gratitud a los servicios de emergencia, a los voluntarios y al pueblo cristiano por su incansable trabajo en el socorro de los damnificados".