La obra del aulario de la Politécnica (Sevilla) estará acabada en diciembre de 2024 tras una inversión de 10,3 millones

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha iniciado este lunes 16 de octubre las obras del aulario del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (CATEPS) en el Parque Tecnológico Científico (PCT) Cartuja. El rector de la US, Miguel Ángel Castro, acompañado del gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vázquez; el director general de Espacio Universitario de la US, Francisco Montero, y el director de la Escuela Politécnica Superior (EPS), Carlos León de Mora, ha colocado la primera piedra del nuevo edificio, demandado por el centro desde hace tres décadas.

La obra cuenta con un presupuesto de adjudicación de 10.351.376,86 euros y el plazo de ejecución es de catorce meses, por lo que deberá estar lista en diciembre de 2024. A partir de ese momento, será el tiempo de equipar el edificio con el mobiliario necesario para clases y despachos. La empresa Tridarq-SAO es la responsable de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra correrá a cargo de Grulop-AFC Construcciones y Contratas.

El proyecto se desarrolla en dos parcelas urbanizadas que han sido usadas hasta el momento como aparcamientos de edificios de la Cartuja y el Parque del Alamillo y que tienen una superficie total de 13.800 metros cuadrados. La parcela donde se sitúa el nuevo edificio, con calificación dotacional docente, consta de 9.300 metros cuadrados, mientras que la parcela aledaña, con 4.500 metros cuadrados, se recuperará para la ciudad con el uso descrito en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de zona verde, tal como ha detallado la US en una nota de prensa.

El nuevo aulario tiene una superficie útil total de 5.100 metros cuadrados. Se caracteriza, desde el exterior, por su "imponente volumen cilíndrico". Su configuración exterior se completa con un revestimiento de lamas orientables que cubre todo el edificio y que permiten "matizar y difuminar" los límites interior-exterior, acústica, visual y climáticamente, según las necesidades de los ocupantes.

Interiormente, el edificio se desarrolla en planta baja y primera mediante una corona circular que crea en su interior un gran patio central abierto y a la vez protegido. El patio se envuelve en la logia sin columnas que se genera al volar interiormente la planta primera sobre la baja. La planta en anillo permite adaptar los espacios docentes a la geometría curva y mantiene los espacios de circulación como espacios continuos circulares, según las explicaciones aportadas por la Hispalense.

El edificio se sitñua en el centro de la parcela y prácticamente alcanza las lindes norte y sur de la misma. En el lado este, sitúa los aparcamientos en superficie, mientras que en el lado oeste tanto el tratamiento de urbanización como el edificio se abren en planta baja hacia el suroeste para acompañar en la llegada desde el Cateps a los usuarios a través del espacio verde colindante. La superficie útil de la planta baja es de 2.200 metros cuadrados y la de la primera de 2.500.

Atendiendo a los "movimientos puntuales" de estudiantes que se pueden generar en las salidas y entradas de las clases, en la planta baja se ubican todas las aulas grandes con capacidad para 120 personas, y dos de las aulas medianas, con capacidad para 80 estudiantes cada una, además de la conserjería, aseos y cuartos técnicos. Se han proyectado dos de las aulas grandes con separaciones móviles que permiten fragmentar espacios en función de las necesidades de la Escuela, de modo que se flexibiliza el uso del edificio y se aumenta su rendimiento.

En la planta primera, tanto en la fachada exterior como en la interior, se sitúan aulas de menor tamaño (once aulas medianas, once de informática y dos para grupos pequeños). Todas ellas se distribuyen en torno a un anillo de circulación que da acceso a las mismas. Se crean en total siete grandes aulas, trece medianas, once aulas de informática y dos para pequeños grupos. La mayoría de ellas, excepto las de informática, se han proyectado como espacios en graderío o aulas en pendiente con el fin de favorecer la actividad docente. La capacidad simultánea del edificio es de aproximadamente 2.200 personas, lo que supone más de 4.400 alumnos al día en horario de mañana y tarde.

Este nuevo edificio viene a completar la nueva sede de la EPS, que se compondrá de dos edificios vinculados entre sí. El primero de ellos es el Cateps, inaugurado para su uso en este inicio de curso 2023/24, donde se desarrollan los espacios departamentales, laboratorios (de investigación y docentes), talleres y servicios centrales de la Escuela. El aulario, que ahora comienza su construcción, cubrirá la necesidad de aulas docentes y completa así el programa de necesidades espaciales del centro.

El proceso de creación del aulario del Cateps comenzó en 2019 con el lanzamiento de un concurso de ideas de arquitectura donde se presentaron diez propuestas a nivel anteproyecto. 'Punto final', presentada por los estudios Tridarq-SAO, fue la propuesta ganadora y la base para que los arquitectos ganadores asumieran en 2020 la tarea de redactar el proyecto de edificación final que ahora comienza a ejecutarse.