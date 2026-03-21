Ocho de cada diez tiendas de Mercadona en Andalucía tienen el servicio Listo para comer y alcanza los 285 supermercados

Tienda de Mercadona con Listo para comer. - MERCADONA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez tiendas de Mercadona en Andalucía disponen ya de sección Listo para comer. Esto significa que, a fecha de este mes de marzo, son 285 las tiendas que hay en la comunidad que cuentan con este servicio siendo La Estación, en Écija (Sevilla), la última en incorporar el Listo para comer. En 2025, último ejercicio completo, el Listo para comer se implantó en 45 tiendas. La primera tienda en la que se ofrecieron platos con productos frescos y preparados fue la del centro comercial Nevada, en Armilla (Granada), en marzo de 2019.

Son los datos ofrecidos por Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, que recientemente presentaba su balance de resultados de 2025, con un incremento de ventas consolidadas de un 8% hasta situarse en los 41.858 millones de euros, según los datos facilitados en la presentación de resultados. De este total, 39.766 millones corresponden al negocio de España y los 2.092 restantes al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía. Asimismo, ha mejorado sus ventas en volumen, con un crecimiento del 4% en kilitros (kilos-litros), hasta los 15.067 millones.

El surtido actual de Listo para comer lo conforman aproximadamente 40 platos elaborados partiendo de las sugerencias, ideas y necesidades "concretas" de 'los jefes' --término con el que se refiere Mercadona a los clientes--. Además, a través del modelo de coinnovación, Mercadona ha realizado más de 150 pruebas con clientes de Listo para comer, lo que se ha traducido en nuevas recetas y mejoras de calidad. En 2025, Mercadona cerró con un total de 1.469 tiendas con este servicio tras haberlo incorporado en 210 supermercados.