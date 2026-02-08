Hasta once carreteras provinciales cortadas como consecuencia del temporal en Granada

Archivo - Imagen de archivo de Diputación realizando trabajos de reparación en la carretera de la Alfaguara. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha anunciado este domingo una relación de once carreteras provinciales cerradas al tráfico como consecuencia del tren de borrascas que está azotando a la comunidad andaluza.

En concreto, las carreteras provinciales cortadas son la GR-3201, de Pinos Genil a La Peza; GR-4400, acceso a Huétor por Río Genil, GR-4401, acceso a Villanueva Mesía; GR-4402, de Huétor Tájar a Montefrío por "caída de poste"; GR-4403, de Huétor Tájar a Villanueva Mesía por Arroyo Vilanos; GR-4407, de Huétor Tájar a Loja por "escorrentías de lodo"; GR-3407, de Íllora a Montefrío por deslizamiento; GR-3401, de Fuente Vaqueros a Valderrubio por el Río Cubillas; GR-4105, de Purullena a Lugros; GR-510,3 de Fonelas a Villanueva de las Torres por "desprendimientos"; y GR-5100, de acceso Alamedilla también por desprendimiento.

En contexto, el paso de las borrascas Marta y Leonardo han provocado hasta 1.441 incidencias en la provincia granadina, entre ellas, un desprendimiento de piedras sobre dos viviendas en Pinos Genil o el desprendimiento de una ladera sobre un corral y sobre su vivienda adyacente en la calle Granada de la localidad de Ianalloz.