Once detenidos y 4.000 plantas de marihuana intervenidas en registros domiciliarios de Granada y Sevilla

Foto de la intervención policial en las calles de Granada - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido a once personas e intervenido 4.000 plantas de marihuana y 30 kilogramos de cogollos al desarticular "una de las organizaciones más activas y peligrosas" de Granada, que actuaba en Sevilla y en la propia provincia nazarí.

La organización criminal, asentada principalmente en el barrio granadino de Almanjáya, estaba dedicada al robo de importantes partidas de droga a otras organizaciones criminales, según ha detallado este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

Así, utilizaban vehículos robados provistos de matrículas falsas y provocaban colisiones con los vehículos de otras organizaciones para obligarles a detenerse, ahonda el Cuerpo.

Posteriormente, ocultaban su identidad con pasamontañas y se hacían pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad mediante el uso de uniformes, chalecos policiales y otros elementos identificativos. De esta forma, "intimidaban y agredían a los ocupantes para robarles la droga que transportaban o incluso sus vehículo".

El grupo disponía de una "compleja infraestructura logística" que incluía el suministro de vehículos robados y matrículas falsas desde la provincia de Sevilla.

Además, contaban con "sofisticados medios tecnológicos como inhibidores de frecuencia, cámaras de vigilancia y dispositivos GPS que instalaban en los vehículos de sus víctimas para controlar todos sus movimientos antes de llevar a cabo los asaltos", han informado las fuerzas del Estado.

Los detenidos han provocado "múltiples persecuciones y colisiones" de vehículos en vías de gran capacidad y elevada intensidad de tráfico, como la A-44 o la A-92, en franjas horarias de máxima circulación.

Durante los asaltos utilizaban armas de fuego, tanto contra sus víctimas como en presencia de otros ciudadanos, por lo que generaban una "importante alarma social tras poner en grave peligro la seguridad vial y la integridad física de terceras personas".

El episodio más grave aconteció durante una entrada y registro practicada en el mes de abril, cuando uno de los detenidos abrió fuego contra los agentes que accedían al domicilio. Pese al intercambio de fuego, no hubo heridos fruto de dicha intervención.

En consecuencia y una vez identificados a los responsables, se han detenido a once personas durante 35 registros. De ellos, 22 han sido realizados en el barrio de Almanjáyar, una en el sur de Granada capital, una en Albolote, dos en Armilla, tres en Alhendín, una en Las Gabias y cinco en la provincia de Sevilla, concretamente en las localidades de Utrera, Alcalá de Guadaíra y Carmona.

MÁS DE 200.000 EUROS Y 14 VEHÍCULOS

Asimismo, en la operación han sido intervenidos más de 200.000 euros en efectivo, 14 vehículos valorados en más de 600.000 euros, seis armas de fuego, cinco armas simuladas y abundante munición de distintos calibres, entre otros.

A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tentativa de homicidio, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robos con violencia e intimidación, robo de vehículos, atentado contra agentes de la autoridad, conducción temeraria, lesiones, amenazas de muerte y delitos contra la salud pública.

La operación, ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada y la Unidad Operativa de Granada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y ha contado con la participación del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, todo bajo la instrucción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril plaza número 5.