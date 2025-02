La oposición critica la ausencia de Moreno en el Pleno del Parlamento por su asistencia al Comité de las Regiones

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en Andalucía han coincidido este miércoles en volver a criticar la ausencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el Pleno del Parlamento esta semana por la coincidencia con el pleno del Comité Europeo de las Regiones que se celebra en Bruselas y al que ha acudido el jefe del Ejecutivo andaluz.

El PP europeo ha propuesto a Juanma Moreno como candidato a presidir el Comité de las Regiones durante el nuevo mandato de cinco años que inicia dicho organismo, un cargo que ejercerá durante un tramo de dicho periodo, en virtud de un acuerdo sellado por los dos principales grupos europeos --el Popular y el Socialista-- para una presidencia compartida en esta institución, de manera que el dirigente andaluz ocupará la presidencia en una mitad del mandato, y la otra mitad le corresponderá a la húngara Kata Tütto, candidata propuesta por los socialistas europeos.

A esta cuestión se ha referido la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que Moreno esté "en Bruselas sin venir" y "dar la cara" en el Pleno del Parlamento de Andalucía, "para no someterse a la sesión de control de los grupos políticos".

La también portavoz del PSOE-A ha considerado que, "si de verdad quiere venir al Parlamento de Andalucía a dar explicaciones con todo lo que tiene en lo alto la mesa", podría haber ido a la Cámara autonómica "otro día", porque los grupos de la oposición se podrían haber "adaptado" a posibles alternativas para garantizar la sesión de control al presidente de la Junta.

"No tenemos nada más importante que pedirle explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía de todos los problemas que nos trasladan todos los días los andaluces", y "nos parece una falta de respeto que no nos haya dado ni siquiera la opción de buscar una alternativa para que pueda haber una sesión de control" al jefe del Ejecutivo andaluz, ha manifestado en esa línea la portavoz socialista.

PSOE-A PIDE UNA EXPLICACIÓN A MORENO

Además, María Márquez ha pedido una "explicación" al Gobierno de Juanma Moreno tras saber que "ha cedido" el primer turno de la presidencia del Comité de las Regiones a la citada alcaldesa socialdemócrata húngara, después de haber estado "vendiendo a bombo y platillo" que el dirigente 'popular' iba a "ser el presidente" de dicho "órgano consultivo no vinculante" de la UE.

Según ha abundado María Márquez, "la explicación" que parece que han dado desde la Junta acerca de que Moreno no sea presidente del Comité de las Regiones en el primer tramo del mandato es que, "como hay elecciones en junio de 2026" al Parlamento andaluz, el presidente de la Junta "quiere estar a tiempo completo" en la comunidad hasta esta fecha.

La portavoz socialista ha subrayado al respecto que las elecciones "no se han movido de fecha", y ya se sabía que van a ser "en junio de 2026 cuando el PP europeo propuso a Moreno como candidato a presidir el Comité de las Regiones, y se ha preguntado si es que desde el Gobierno andaluz "nos están ocultando" algo o Moreno está ya "con la calculadora pensando en adelantar las elecciones, y en convocarlas cuando más le interese".

POSICIONAMIENTO DE VOX

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, también se ha referido en rueda de prensa a la ausencia de Moreno al Pleno, y a que no va a asumir la presidencia del Comité de las Regiones en el primer tramo del nuevo mandato, y al respecto se ha congratulado de que el presidente "escuchase" lo que, la semana pasada, trasladaban desde Vox acerca de la coincidencia de varios plenos de dicho órgano europeo y del Parlamento andaluz en los próximos meses, advirtiendo de que eso podía provocar más ausencias del dirigente 'popular' a la Cámara autonómica.

"Nos alegramos de que haya tomado en cuenta esa reflexión", ha manifestado Manuel Gavira, quien, en todo caso, ha sostenido que a Moreno "cada vez le gusta menos el Parlamento" y es "un simple aprendiz" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

POR ANDALUCÍA Y ADELANTE

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha puntualizado que desde dicha coalición no ponen "objeciones" a una ausencia de representantes del Gobierno al Pleno del Parlamento "cuando se produce a consecuencia de una cita ministerial, de alguna instancia de la Unión Europea o de la propia presidencia del Gobierno de España", pero sí les "preocupa" que "la coincidencia del calendario de sesiones del Comité de las Regiones con el de sesiones del Pleno del Parlamento de Andalucía" hace que se pueda producir la "misma situación" en los próximos meses.

Inma Nieto ha indicado que ya hicieron ver esta cuestión en el seno de la Junta de Portavoces, y "estamos a la expectativa de que el Gobierno reaccione y envíe una alternativa, una modificación del calendario de sesiones que permita" que Juanma Moreno "compatibilice esas nuevas responsabilidades" en el Comité de las Regiones con la "principal" que ostenta, que es la de "ser presidente de la Junta de Andalucía y, por tanto, venir cada 15 días al Parlamento a dar las explicaciones que garanticen que la oposición" pueda realizar su "labor de fiscalización" sobre la "acción del Gobierno" andaluz.

Finalmente, desde Adelante Andalucía han criticado también, a través de su parlamentaria Maribel Mora, la ausencia de Moreno al Pleno del Parlamento no sólo esta semana, sino también "en la mitad" de los que quedan en los próximos meses "con la excusa" de su responsabilidad en el Comité de las Regiones, según ha criticado.

En esa línea, la diputada de Adelante ha subrayado que Moreno "solamente tiene que rendir cuentas en el Parlamento dos veces al mes", y "está utilizando" el cargo que va a tener en dicho organismo europeo "para huir directamente de tener que rendir cuentas" en la Cámara andaluza sobre temas que "asolan a su Gobierno".

Así, Maribel Mora ha sostenido que el Ejecutivo de Juanma Moreno está utilizando el Comité Europeo de las Regiones "como una argucia para no tener que rendir cuentas de la corrupción que cada vez le asola más, de los problemas de sanidad o los de la educación" en Andalucía, y ha remarcado que "el control parlamentario" y el que el presidente de la Junta "tenga que rendir cuentas" en la Cámara autonómica "no es algo voluntario", sino "una obligación democrática", por lo que desde Adelante así se lo exigen al jefe del Ejecutivo andaluz, y que "no baje ni meta la cabeza en un hoyo para escaquearse de las obligaciones democráticas que tiene", según ha abundado antes de sentenciar que "Andalucía no se merece ni puede tener un presidente a tiempo parcial".