La oposición pide paralizar "la externalización" del Festival de Guitarra de Córdoba y el gobierno garantiza su control

CÓRDOBA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba --PSOE, IU, Vox y Podemos-- se han unido en una moción cojunta en el Pleno para reclamar al gobierno local de PP y Cs que "paralice y retire el procedimiento iniciado de externalización" del Festival de la Guitarra, mientras que el equipo de gobierno ha defendido que las competencias para decidir y aprobar son del consejo rector del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) y el contrato seguirá su curso, todo ello bajo "control del IMAE".

Al respecto, los citados grupos han remarcado que "la organización y gestión de dicho evento debe ser desarrollada por el equipo humano del IMAE, como viene ocurriendo desde que el Consistorio asumió la titularidad del festival en 1987 tras la creación del mismo por Paco Peña en 1981".

De este modo, han instado al gobierno municipal a que "dote al IMAE de los recursos materiales y humanos necesarios para la organización y gestión del Festival de la Guitarra", a la vez que "si así lo considera el IMAE, que cuente con un consejo asesor experto para la organización y el apoyo al IMAE cara potenciar futuras ediciones".

Igualmente, los cuatro grupos han felicitado al equipo humano del IMAE por "la gran labor desarrollada con el Festival de la Guitarra, hasta situarlo entre los mejores del mundo en su género".

Entretanto, han expuesto en su propuesta respaldada en el Pleno que "estos acuerdos serán de obligado cumplimiento en virtud del artículo 122.5 d) de la Ley de Bases del Régimen Local con respecto al capítulo VII del Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, sobre impulso, control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno".

"EL PLENO NO ES COMPETENTE"

Frente a ello, el alcalde, José María Bellido (PP), ha defendido que se trata de "un concurso público con libre concurrencia", a la vez que ha asegurado que "el control" se hará desde el Ayuntamiento, con el IMAE al frente, incluyendo "el control de la taquilla y el precio de las entradas", entre otros aspectos.

Mientras, el delegado de Presidencia y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha manifestado que "la labor de control y fiscalización de los grupos en ningún caso, legalmente, puede interferir en las competencias que tiene atribuidas la Junta de Gobierno Local, el alcalde y los concejales delegados".

Asimismo, ha explicado que "el competente en este caso para acordar el pliego del Festival de la Guitarra es el consejo rector del IMAE y, en su caso, ratificado por la Junta de Gobierno Local", de manera que "no es el Pleno el competente pata decidir cuál es la fórmula de gestión y el pliego de contratación para gestionar el festival", ha aclarado.

En este sentido, Torrico ha asegurado que "no se va a retirar el contrato", precisando que "la labor del Pleno es de impulso, control y fiscalización del gobierno local y la Ley de Bases establece claramente las competencias de cada órgano municipal", de modo que "en este caso las competencias para licitar o no o aprobar o no el pliego es del consejo rector del IMAE".

"El Pleno no puede invadir las competencias de otros órganos, por muchos que algunos así lo quieran", ha insistido el portavoz del PP, quien ha afirmado que el contrato seguirá su curso.

Y la primera teniente de alcalde, delegada de Turismo y portavoz de Cs, Isabel Albás, ha aclarado que el Festival de la Guitarra "no se privatiza", sino que se llevará a cabo "colaboración público-privada", de manera que "se contará con una empresa con reconocida experiencia en el sector", junto con los técnicos municipales del IMAE, de cara a la celebración de los grandes conciertos.