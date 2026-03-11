Organizaciones agrarias confirman que "difícilmente" se llegará a la producción de aceite prevista en el aforo

Archivo - Recogida de aceituna - ASAJA-JAÉN - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias como Asaja, UPA y COAG han subrayado que los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ponen de manifiesto, que "difícilmente" se llegará a la producción de aceite prevista en los aforos oficiales. Esto se debe fundamentalmente a las lluvias de los meses de diciembre, enero y febrero, que además de retrasar la recogida ha ocasionado la pérdida de gran cantidad de fruto, especialmente en la provincia de Jaén.

De hecho, la mayoría de la aceituna que restaría por coger estaría en la provincia de Jaén, donde a 28 de febrero se había recogido 354.733 toneladas, lo que supone 197.615 toneladas menos que el año pasado (casi un 36 por ciento menos que en la misma fecha de 2025).

Los datos provisionales del mercado del aceite de oliva correspondientes al mes de febrero, arrojan una producción de 141.135 toneladas, a pesar de que la mayor parte del mes no se han podido realizar las faenas agrícolas a consecuencia de nuevo de las precipitaciones. De esta forma, el acumulado en lo que va de campaña es de 1.193.767, lo que supone 197.253 toneladas menos que el año pasado (un 14 por ciento menos).

"Con esta producción, cercana al 1,2 millones de toneladas, y con lo que nos queda del mes de marzo, va a ser complicado que lleguemos al aforo, pero nos vamos a quedar en unas cifras parecidas", ha indicado el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero.

Con respecto a las salidas, en este mes son de 115.040 toneladas, sin contar con las importaciones. En este punto, Valero ha resaltado que "las salidas siguen a muy buen ritmo, muy parecidas a las del año pasado" y "se han comercializado 30.000 toneladas más con respecto al mismo periodo del año anterior".

Para Valero, se trata de algo "fundamental", porque "hay que comercializar todo lo que se produce para no encontrarnos con un stock importante al final de año".

En cuando a las existencias actuales, en total son 974.469 toneladas, de las que 738.955 se encuentran en almazaras; 227.423 en envasadoras y 8.091 en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, se ha mostrado satisfecho porque, en los cinco meses que se llevan de campaña de comercialización, se han vendido 619.000 toneladas, lo que representa más del 50 por ciento de la producción total de aceite de oliva. Cózar ha defendido que la fortaleza del mercado "debe traducirse en precios en origen superiores a los costes de producción, especialmente para el olivar tradicional".

"Tenemos menos producción y más comercialización, lo que debería hacer que la tendencia de los precios en origen fuera al alza. Sin embargo, estamos viendo cómo se produce el efecto contrario, sin alcanzar aún niveles de rentabilidad en el olivar tradicional", ha dicho Cózar.

Para la UPA, los datos de la AICA también reflejan un comportamiento llamativo en el mercado, ya que las empresas envasadoras han incrementado sus existencias, que actualmente son casi un nueve por ciento superiores a las del mismo periodo del año pasado. Por ello interpretan este movimiento como "una posible estrategia del sector envasador para protegerse ante previsibles subidas de precios en los próximos meses, reforzando sus reservas de aceite".

Por último, el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha señalado que hay municipios de la provincia de Jaén donde aún se está recogiendo aceituna, pero cada día que pasa sin recoger es "fruto y aceite que se pierde" ya que "los temporales de viento y agua han tirado gran cantidad de aceituna al suelo e incluso alguna la ha arrastrado el agua".

En este sentido, Francisco Elvira ha llamado la atención sobre el hecho de que el precio del aceite de oliva continúe a la baja, sin superar los cuatro euros en origen. "Cuando la producción se ha reducido, las existencias son menores y el ritmo de comercialización se mantiene, lo que hace prever que no habrá existencias en el mes de octubre", ha apuntado Elvira.