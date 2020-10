Organizaciones de mayores lamentan 29 muertes en los últimos tres días por Covid en residencias, el 45,3% del total

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha denunciado este jueves que "la nefasta gestión que la Junta de Andalucía está llevando a cabo para el control de la pandemia" del coronavirus "en las residencias de mayores andaluzas ha tenido como resultado que, en los últimos tres días, es decir desde el 28 de septiembre al 1 de octubre, 29 mayores hayan fallecido en residencias" de la comunidad, lo que supone "el 45,31% del total de fallecidos en Andalucía en ese mismo período de tiempo".

Asimismo, en un comunicado, ha señalado que se ha pasado de cinco residencias medicalizadas a ocho en la actualidad: El Zapillo (Almería) y el centro residencial El Manantial en Terque (Almería), el centro residencial Puerto de la Luz Resort (Cádiz), el centro residencial San Antonio (Puebla de Vícar), la residencia Sierra de las Nieves (Guaro), el centro residencial Vitalia Mairena (Sevilla), el centro residencial La Milagrosa (Sevilla) y el centro residencial REIF de Utrera (Sevilla), para añadir que se mantiene los cuatro centros de evacuación habilitados para positivos (Doctor Oloriz (Granada), Hospital Vithas Nisa (Sevilla), Hospital Civil de Málaga y el HARE de Vejer (Cádiz).

Estas cifras, a su juicio, "dan una idea de la fuerza con que el virus sigue cebándose en las residencias de mayores andaluzas donde en algunas de ellas los contagios afectan a una gran mayoría de usuarios y a un número importante de trabajadores", han indicado desde la FOAM, que ha añadido que desde el comienzo de la pandemia "el numero de fallecidos en residencias de mayores asciende a 670 el 37,16% del total de fallecidos en toda Andalucía".

"Desgraciadamente no nos sorprende. Venimos denunciando prácticamente desde el inicio de la pandemia que la gestión del Covid-19 por parte de la Junta de Andalucía en las residencias de mayores no es la adecuada. Que de no corregirse y tomar una serie de medidas desgraciadamente la pandemia se extendería por las residencias con graves consecuencias para los residentes y trabajadores de las mismas", han manifestado.

Han agregado que la Junta, que "actuó tarde y mal al comienzo de la pandemia, se empeña en repetir los errores cometidos durante la primera ola. Las medidas que se han adoptado para tratar de contener el virus, por insignificantes, no han dado resultados. Ninguna de nuestras sugerencias han sido tenidas en cuenta y sigue habiendo escasez de personal, se siguen manteniendo los contagiados dentro de las residencias intentando aislarlos de los no contagiados cuando eso es imposible, no se realizan a todos los trabajadores los test con la periodicidad necesaria (7 o 10 días) para prevenir el contagio, en caso de contagio de un trabajador, no se realizan los test a todos los residentes y trabajadores, siguen manteniendo abiertos los centros de día ubicados dentro de residencias, se siguen manteniendo las visitas y salidas y no están facilitando los medios de protección necesarios a los trabajadores para el desempeño, con garantías, de su trabajo".

Igualmente, han apuntado que los efectos "devastadores" del Covid-19 en las residencias de mayores de Andalucía en esta segunda ola se "van acercando a pasos agigantados a los que padecimos en la primera". "Dijimos en su día, al principio de la pandemia, que de no tomar la Junta de Andalucía las medidas adecuadas las residencias se convertirían en tanatorios. Desgraciadamente estamos muy cerca de que eso se cumpla", han lamentado.

De este modo, desde la FOAM han indica que "la única manera de vencer a este virus es anticipándonos a él". "Sabemos cómo se contagia, cómo se transmite, que la población mayor es más vulnerable que cualquier otra, qué medios son eficaces para frenarlo y que las medidas adoptadas hasta ahora por la Junta no han dado los frutos deseados", han explicado, para añadir que hay que "ponerse manos a la obra ya" porque "mañana es tarde".