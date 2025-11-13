Organizaciones sindicales reclaman a la Junta que cumpla los compromisos adquiridos con trabajadores de Amaya y Asema. - CCOO-A

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CGT, CCOO, UITA, CSIF, Sibfi y la asociación de trabajadores Movimiento Infoca se han concentrado este jueves a las puertas del Parlamento de Andalucía para expresar la "profunda preocupación por la situación actual del Dispositivo Infoca".

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la "defensa de un dispositivo público de prevención, extinción y respuesta ante emergencias ambientales". Un servicio esencial que debe garantizar la protección del medio ambiente andaluz y de las personas que viven en él, según han indicado CSIF-A y CCOO-A en notas de prensa.

En este sentido, el secretario general de la sección sindical de CCOO en Asema, Raúl Mena, ha exigido al Gobierno andaluz durante la movilización que "cumpla con los compromisos adquiridos hace dos años por el Consejero de la Presidencia con sus más de 5.000 trabajadores".

"El Gobierno andaluz se comprometió a pagar el complemento de antigüedad y dos años después somos de los pocos trabajadores de la Junta que no lo cobramos", ha apuntado. Asimismo, en el caso de Asema, Mena ha explicado que el consejero se comprometió a mantener el dispositivo Infoca al cien por cien durante todo el año "y ni siquiera durante el verano ha sido así".

Por otro lado, CSIF ha indicado que este dispositivo, "referente durante años en la lucha contra los incendios forestales, solo podrá mantenerse si se mejoran las condiciones de trabajo de las personas que, con su esfuerzo, dedicación y valor, arriesgan la vida cada temporada para proteger el patrimonio natural".

En los últimos años, el Dispositivo Infoca ha sufrido un "grave retroceso que pone en peligro su continuidad y eficacia", ha insistido CSIF. Por ello, los trabajadores de la Agencia Asema, de la que depende el Infoca, se han concentrado ante la sede del Gobierno andaluz, porque en su juicio, es "su responsabilidad poner soluciones a los problemas generados por una gestión deficiente que está teniendo consecuencias muy preocupantes".

Algunas de las consecuencias mencionadas son: retenes incompletos; vehículos obsoletos e inseguros; equipos de protección individual caducados, obsoletos o insuficientes; concurso de traslado y promoción paralizado; instalaciones envejecidas y, en algunos casos, con condiciones de higiene lamentables.

Para esta organización sindical, el Gobierno andaluz ha incumplido todos los compromisos adquiridos con la plantilla de Asema. En este sentido han indicado que "el Consejero Antonio Sanz ha repetido públicamente que garantizarían la estabilidad y el reconocimiento de la antigüedad, pero esas promesas siguen sin cumplirse".

CSIF ha asegurado que la estabilidad "es esencial" para profesionalizar el dispositivo. "Un bombero forestal se forma tanto en verano como en invierno, y no podemos permitirnos perder este capital humano por la temporalidad y la falta de compromiso político", han reiterado.

Por su parte, el secretario general de la sección sindical de CCOO en Amaya, Antonio San Román, ha pedido que se cumplan los acuerdos firmados en las sesiones sindicales con la dirección de la empresa. "Si no podemos confiar en la palabra de quien tenemos enfrente no tenemos nada". En ese sentido, San Román ha reivindicado la puesta en marcha de reposición en ambas agencias en las que, como ha indicado el dirigente, trabajan 1.500 personas en Amaya y 3.500 en Asema.

Por último, en relación a la antigüedad han exigido "respeto y justicia". Los trabajadores del Infoca "merecen las mismas condiciones que el resto del personal público de este país", han indicado, reclamando además, "estabilidad y reconocimiento".