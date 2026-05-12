La Orquesta de Córdoba, Quiquemago y Noemí Pasquina ofrecen los conciertos didácticos 'Mágico Siglo XX'

Quiquemago. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, junto a Quiquemago y la dirección de Noemí Pasquina, ofrece durante esta semana seis funciones de la propuesta didáctica 'Mágico Siglo XX' a escolares de 37 centros educativos, coordinados por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba.

Así lo ha indicado la formación musical en una nota en la que ha detallado que el domingo, 17 de mayo, se celebrará el último concierto del ciclo familiar de esta temporada en el Teatro Góngora a las 12,00 horas.

De este modo, la Orquesta de Córdoba y Quiquemago presentan este mágico e innovador espectáculo musical entorno a las vanguardias del siglo XX. El público familiar y escolar emprenderá un viaje al pasado de la mano del neoclasicismo y serán transportados al futuro mediante la música electrónica.

El estilo primitivista los llevará a lugares remotos, sentirán la libertad de la música aleatoria, el misterio de la música dodecafónica y el estatismo onírico del minimalismo. Y todo ello utilizando la magia como recurso didáctico.

Las entradas para el concierto familiar tienen un precio único de ocho euros y están disponibles en 'https://orquestadecordoba.org/'